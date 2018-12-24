Стена преткновения Полина Химшиашвили, РБК

24.12.2018, 20:31

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Почему в США остановлено финансирование правительства.

Противостояние Дональда Трампа и конгресса привело к третьему за год частичному прекращению финансирования федерального правительства. Президент США не намерен отступать, что может стоить ему политической поддержки населения.

Что стало причиной «закрытия правительства»

Президент США Дональд Трамп вынужден проводить рождественские дни в Вашингтоне, а не во Флориде, как планировал. Причина — третье за год частичное прекращение финансирования работы правительственных учреждений, или shutdown. В этот раз он обещает продлиться дольше предыдущих. Первый длился неполных три дня — с 20 января по вечер 22 января, второй, февральский, — всего девять часов.

«Возможно, что пауза в работе правительства не завершится 28 декабря, а продлится до нового созыва конгресса», — заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани в интервью Fox News 23 декабря. 28 декабря назвал датой возвращения сената с рождественских каникул лидер республиканцев в палате Митч Макконнел. Однако варианта урегулирования спора между демократами, республиканцами и президентом пока не появилось, сообщил Reuters в понедельник, 24 декабря. Новый состав конгресса заработает 3 января, и большинство в палате представителей перейдет от республиканцев к демократам, хотя большинство в сенате сохранили республиканцы. Это может еще больше оттянуть принятие согласованного решения.

Причиной прекращения финансирования правительства, как и раньше, стала невозможность двух палат конгресса и президента прийти к компромиссу в отношении бюджета. В январе причиной раздора стало финансирование программы по защите детей нелегальных мигрантов от депортации (DACA). В этот раз — расходы на стену, которую Трамп строит на границе США и Мексики. «Мы настаивали на обсуждении финансирования в размере $5 млрд, сейчас речь идет о суммах от $1,6 млрд до $5 млрд», — назвал Малвани цену проекта.

Выделение $5 млрд было заложено в версии законопроекта о финансировании правительства, согласованной в палате представителей. Однако в сенате не было достаточного количества голосов за то, чтобы поддержать документ, поэтому вопрос на голосование не был вынесен. Трамп возложил вину на демократов. «Мы ничего не можем поделать, потому что нам нужны голоса демократов», — заявил он в видеообращении в Twitter. Представители Демократической партии напомнили слова президента, что он будет горд «закрыть правительство», чтобы добиться финансирования стены. «Президент Трамп больше 25 раз говорил, что хочет устроить shutdown, и теперь он получил, что хотел», — заявили лидеры демократов в верхней и нижней палатах Чак Шумер и Нэнси Пелоси в совместном заявлении. Партия, по их словам, предложила множество вариантов, чтобы обеспечить финансирование безопасности на южной границе страны, в том числе сильную и эффективную систему защиты, «но не президентскую неэффективную и дорогую стену» (цитаты по The Hill).

Для Трампа вопрос остается принципиальным. В серии сообщений в Twitter он напомнил, что создание физического барьера на всей протяженности границы с Мексикой было его главным предвыборным обещанием. Базовый электорат президента его поддерживает. Согласно последнем опросу CBS News, 59% всех американцев выступают против строительства стены, но среди республиканцев проект пользуется поддержкой 79%, у демократов 84% против, большинство беспартийных избирателей (66%) также против этого проекта.

Какие заведения и учреждения перестанут работать

Большая часть (75%) работы федеральных учреждений полностью профинансирована до 30 сентября следующего года, указывает Reuters. Остальные будут либо работать пока без оплаты, либо уйдут в вынужденный отпуск. После того как финансирование будет выделено, госслужащим будет доначислен невыплаченный заработок.

Сенатский комитет предупреждает, что shutdown ударит по малому бизнесу и фермерам. Например, Министерство сельского хозяйства на время без финансирования закроет центры выдачи денег под залог для фермеров, что может негативно отразиться на закупках семян для будущей посевной. Более 30 млн компаний малого бизнеса, в которых заняты 59 млн работников, не смогут в это время получить федеральные займы.

Какими будут последствия для президента и конгресса

Последствием предыдущих «закрытий правительства» было снижение популярности конгресса. В феврале этого года после двух shutdown одобрение работы парламента опустилось с 20 до 15% (по данным опроса Gallup).

В 1990-х в случае несогласования финансирования правительства со всех сторон шла ожесточенная критика, на этот раз ситуация на удивление спокойная, отмечает в обзоре The New York Times. Отчасти это объясняется привычкой к поведению Дональда Трампа, пишет издание. «В общем-то это много шума из ничего. У нас очень импульсивный президент, мы это знаем», — цитирует издание сенатора-республиканца Патрика Туми. Он напомнил, что Трамп в декабре допускал принятие законопроекта о финансирование правительства в полном объеме без выделения средств на стену, но все-таки решил требовать их выделения.

Относительное спокойствие объясняется также тем, что большая часть правительственных программ обеспечена финансированием, что позволяет не бояться перебоев с бюджетом министерств обороны и по делам ветеранов.

Наиболее вероятно, что за провал работы правительства американцы назовут ответственными Трампа и республиканцев в конгрессе, а не демократов. Это следует из недавнего опроса Quinnipiac University: 51% опрошенных заявил, что виноват будет президент и его партия, 31% был готов возложить ответственность на демократов.

Для Трампа, пишет The Washington Post, нынешняя попытка добиться ее финансирования может стать последней перед началом кампании по перевыборам на пост президента (следующие выборы пройдут в ноябре 2020 года). Однако демократы, получающие большинство в нижней палате, вряд ли поддержат президента без больших уступок с его стороны по вопросам миграционной политики.

Во сколько экономике обойдется частичное прекращение работы правительственных агентств, пока неизвестно. В 2013 году shutdown, продлившийся с 1 по 17 октября, обошелся в $24 млрд, согласно оценкам Standard & Poor's.

Полина Химшиашвили, РБК