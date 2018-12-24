Игроки минского «Динамо» с женами записали песню «Новогодняя дискотека-2019!» 3 24.12.2018, 20:41

Юнас Энрот исполнил куплет на русском.

24 декабря состоялась премьера новогодней песни минского "Динамо" "Новогодняя дискотека-2019!", передает pressball.by.

Участие в записи композиции принял ВИА "Поющие зубры": Александр и Инесса Павловичи, Денис и Ирина Осиповы, Артем и Екатерина Волковы, Артур и Виктория Гаврус, Юнас Энрот.

В роли музыкантов выступили Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Михаил Карнаухов и Александр Когалев