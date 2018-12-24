закрыть
24 декабря 2018, понедельник, 22:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Правительство РФ - Лукашенко: Никаких договоренностей никогда не было

31
  • 24.12.2018, 20:44
  • 6,789
Фото: ТАСС

В РФ удивились заявлению Лукашенко о компенсации за налоговый маневр.

Накануне встречи с Путиным в Москве, которая состоится 25 декабря, правитель Беларуси провел совещание, в ходе которого озвучил, что Россия обещала компенсировать потери от налогового маневра.

Уже вечером в правительстве России прокомментировали претензии со стороны Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как отмечается, договоренностей о компенсации между странами не было.

— Еще раз хотим отметить, что никаких договоренностей о выплате компенсации Беларуси в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли России никогда не было, — говорится в обращении.

По заявлению правительства, российская сторона только обещала обсудить этот вопрос, что и происходит на данный момент.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип