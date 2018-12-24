Правительство РФ - Лукашенко: Никаких договоренностей никогда не было 31 24.12.2018, 20:44

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Фото: ТАСС

В РФ удивились заявлению Лукашенко о компенсации за налоговый маневр.

Накануне встречи с Путиным в Москве, которая состоится 25 декабря, правитель Беларуси провел совещание, в ходе которого озвучил, что Россия обещала компенсировать потери от налогового маневра.

Уже вечером в правительстве России прокомментировали претензии со стороны Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как отмечается, договоренностей о компенсации между странами не было.

— Еще раз хотим отметить, что никаких договоренностей о выплате компенсации Беларуси в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли России никогда не было, — говорится в обращении.

По заявлению правительства, российская сторона только обещала обсудить этот вопрос, что и происходит на данный момент.