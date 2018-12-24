закрыть
24 декабря 2018, понедельник, 22:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Интерактивный Санта отправился с Северного полюса

  • 24.12.2018, 20:56

Его путь можно отследить.

По американской программе Norad Track Santa, виртуальный Санта-Клаус уже отправился из Северного полюса, чтобы в ночь с 24 по 25 декабря разослать подарки детям по всему миру.

Об этом сообщает The Telegraph.

По состоянию на 16:00 Санта пролетал над японским городом Саппорро. Отследить движение саней можно на странице проекта.

Чтобы успеть облететь все запланированные дома, Санте надо преодолеть расстояние в 510 млн километров, двигаясь со скоростью 2880 км/с.

Norad Track Santa - это ежегодная программа, созданная при содействии Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Сейчас дети со всего мира следят за перемещением Санты и ждут подарки. Они также звонят на горячие линии, а волонтеры обрабатывают их звонки и сообщают о месторасположении Санты.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип