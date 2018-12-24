«Свобода так далеко и так близко» 4 24.12.2018, 21:17

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Андрей Эйдер

Фото ФАН/соцсети

В сети опубликовали письмо захваченного украинского моряка.

Украинская журналистка Таисия Турчин обнародовала письмо захваченного в Керченском проливе украинского моряка Андрея Эйдера, которому на днях исполнилось 19 лет.

Как сообщила журналистка на своей странице в Facebook, самый младший из моряков написал ответ на ее письмо, передает nv.ua.

По ее словам, тюремные цензоры внесли в письмо Эйдера одну правку – они закрасили два слова "Слава Україні".

В своем письме Эйдер, получивший ранение в ногу при захвате корабля, написал, что идет на поправку, раны заживают, и он может ходить, немного прихрамывая. Также он не жалуется на условия содержания в палате больницы СИЗО Матросская тишина.

Украинский моряк написал, что хочет вернуться домой как можно скорее, "хотя бы до конца января". Но в то же время, он отметил, что понимает, что освобождение зависит от политических решений.

"Хочется домой поскорее вернуться. Мечтаю, чтоб это произошло хотя бы до конца января, но мне кажется, что этой мечте не суждено сбыться. Понятия не имею, на сколько это все затянется, полгода, год... Самое тяжелое – смотреть в окно и видеть вдалеке сотни машин, людей, которые свободны. Кажется вот она, свобода, она так далеко и так близко", - написал Эйдер.

Письмо заканчивается словами "Верните нас домой".

Таисия Турчин via Facebook

20 декабря Андрею Эйдеру исполнилось 19 лет. Он - самый младший член экипажа корабельной группы ВМС Украины, захваченной по время попытке пройти через Керченский пролив.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.