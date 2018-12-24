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Хавбек БАТЭ Иванич в третий раз отклонил предложение «Црвены Звезды»

  • 24.12.2018, 21:41
Мирко Иванич
Фото: ФК БАТЭ

Ранее хавбек сборной Черногории заявлял, что в Сербии он сможет выступать только в составе «Войводины».

Хавбек БАТЭ и сборной Черногории Мирко Иванич не перейдет в сербскую "Црвену Звезду", передает pressball.by.

Как сообщает espreso.rs, полузащитник отклонил третье предложение от белградского клуба. Как ожидается, "Црвена Звезда" оставит попытки приобрести Иванича.

Ранее Мирко заявлял, что в Сербии он сможет выступать только в составе "Войводины", цвета которой он защищал в 2012-2016 годах.


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