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В канун Рождества в Вифлеем съехались тысячи паломников со всего мира

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  • 24.12.2018, 21:47

Толпы людей стремятся попасть в пещеру Рождества, где, по преданию, родился Иисус Христос.

В Вифлееме – городе, расположенном на Западном берегу Иордана – проходит широкое празднование Рождества, организованное палестинскими властями.

Празднование Рождества в Вифлееме началось с красочного парада палестинских бойскаутов и герлскаутов на площади Мангер. Перед базиликой Рождества Христова, которая, согласно христианской традиции, была построена на месте рождения Иисуса Христа, установили гигантскую рождественскую ель, передает «Голос Америки».

В канун праздника в Вифлеем съехались паломники со всего мира, чтобы посетить грот, в котором, согласно традиции, родился Христос.

«Только представить себе, 2000 лет назад здесь родился Иисус Христос, здесь его держали на руках дева Мария и Иосиф. Произошло чудо. Это просто невероятно. Я очень счастлива», – делится впечатлениями Дина Брискен из Огайо.


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