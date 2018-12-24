Трамп: Единственная проблема американской экономики – это ФРС 2 24.12.2018, 21:57

Дональд Трамп

Фото: flickr.com/gageskidmore

Президент США вновь выступил с критикой в адрес регулятора, недавно в очередной раз поднявшего ключевую ставку.

Президент США Дональд Трамп заявил, что единственной проблемой американской экономики является Федеральная резервная система, которая за этот год четырежды повышала ключевую ставку на фоне низкого уровня безработицы и уверенных темпов экономического роста.

Президент написал в «Твиттере», что руководство ФРС «не чувствует рынок» и не понимает таких вещей, как «необходимые торговые войны, сильный доллар и даже устроенный демократами шатдаун из-за пограничной безопасности».

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

«ФРС – как сильный гольфист, который не может набрать очки, потому что не обладает чутьем и не может загнать мяч в лунку!» – добавил он.

Президент настаивает, что ФРС вредит экономике, проводя повышение ставок, которое призвано предотвратить слишком резкий рост инфляции. Особенно часто объектом критики Трампа становится Джером Пауэлл, которого он назначил председателем ФРС в начале этого года.