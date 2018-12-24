Брестчанка: Ситуация с отказами на проведение митингов в Бресте комичная 24.12.2018, 22:06

Фото: tut.by

Лада Ярош рассказала, почему присоединилась к протестам против аккумуляторного завода.

История протеста жителей Бреста против завода АКБ длится более 10 месяцев. Активисты собрали сорок тысяч подписей против строительства предприятия, которое, по их мнению, приведет к экологической катастрофе. С февраля каждое воскресенье противники завода выходят на центральную площадь Бреста кормить голубей. Таким образом люди проявляют молчаливый протест. Другой возможности проявить свою позицию у них нет – власти не дают разрешения на проведение массовых акций.

Брестчанка Лада Ярош поделилась с «Салідарнасцю» своей историей, почему она присоединилась к активистам, которые протестуют против аккумуляторного завода.

— Последней каплей стало то, что мои хорошие знакомые (друзьями, к сожалению, назвать их уже сложно), недавно спросили у меня: так сколько же вам все-таки платят? Сказать о том, что мне был неприятен этот вопрос, значит не сказать ничего. Очень горько и обидно. Я могу понять, хоть и с трудом, когда подобные вещи высказывают чиновники и работники других «специфических» структур и органов — для них это очень удобная позиция. Но люди, которые знают меня не первый год?!

Значит, пришло время раскрыть источник финансирования моего участия в борьбе за чистую экологию и здоровье людей. С детства я слышала и знала про тяжелые металлы и другие опасные вещества, которые, накапливаясь, дают толчок для развития страшнейших заболеваний. Моя мама была химиком по образованию, экологом по роду занятий. Она посвятила свою жизнь защите внешней среды от воздействия вредных веществ, образующихся в результате хозяйственной деятельности предприятий, и изучению влияния выбросов на здоровье людей. Занималась она, в том числе, и разработкой проектно-технической документации по строительству очистных сооружений.

Лада вспоминает, что когда покупали на базаре ягоды и зелень, мама всегда интересовалась у бабулек, не находится ли их подворье возле дороги.

— Она объясняла мне, что в выхлопных газах находится большое количество тяжелых металлов и других опасных для здоровья веществ. Именно тогда я впервые и услышала о свинце и узнала о его воздействии на организм.

Когда Лада Ярош услышала про строительство аккумуляторного завода под Брестом, она начала изучать документы, вникать в вопрос.

— Конечно, я простой обыватель. У меня нет таких специфических и технических знаний. Я наблюдала, как городские власти проводили встречи с удобными людьми и отказывались встречаться с теми, кто был обеспокоен строительством завода.

Казалось бы, все просто: у людей возникло столько вопросов по поводу будущей деятельности этого завода; обнаружено огромное количество ошибок в расчетах, на основании которых была принята и подписана серьезная документация и столько недопустимых неточностей в документах. Кроме того собраны десятки тысяч подписей против этого завода.

Почему бы не провести встречу с брестчанами и не расставить все точки на «i»? Успокоить, быть может, доказать законность и правоту при помощи достоверных фактов? Ведь решение о строительстве такого объекта затрагивает весь город. Каждый чиновник и специалист природоохранной и санитарной службы, подписав разрешительные документы, должен иметь стопроцентную уверенность в собственной правоте и быть готовым ответить на любой вопрос квалифицированно и четко.

Но что происходит вместо этого?! Абсолютный игнор со стороны властей. В первую очередь, это выражается в постоянных отказах на наши обращения об организации встречи. Восемь обращений! И столько же отказов. Причина — руководство Брестского облисполкома считает, что общественность достаточно информирована посредством СМИ. Но ведь это информирование одностороннее, предвзятое и выгодное только одной стороне! Это совсем не похоже на диалог и желание честно ответить на животрепещущие вопросы.

Ситуация с отказами на проведение митингов комичная. Сначала чиновники придерживались такой тактики: в заявленный нами день на заявленное нами место проводились или переносились (с заранее утвержденных мест) разнообразные массовые мероприятия. Но вскоре (видимо, чтобы лишний раз не озадачиваться), нашелся более простой и удобный выход из ситуации — площадку в парке воинов-интернационалистов решили отремонтировать. «Ремонт» свелся к замене тротуарной плитки. Он длился на протяжении трех месяцев, причем без размещения паспорта объекта с указанием организации, проводящей ремонтные работы, периода ремонта и прочих данных.

Казалось бы, мелочь. Но таким образом власти демонстрируют свое отношение к людям, которые, видите ли, осмелились бороться за свои конституционные права.

По мнению Лады Ярош, ситуация со строительством завода как лакмусовая бумажка проявляет отношение ко лжи, несправедливости, степени ответственности — как со стороны окружающих людей, так и со стороны госслужащих и других должностных лиц.

— Когда я узнала про ситуацию со строящимся аккумуляторным заводом, я решила продолжить дело своей мамы, непосредственно связанное с ее неравнодушным отношением к состоянию экологии и последствиями, которые они за собой влекут. Насколько это материально? Пусть решают те, у кого язык поворачивается говорить о каких-то польских выплатах (или литовских, это новый тренд).

Лада Ярош и активисты, выступающие против строительства аккумуляторного завода, на церемонии вручения Национальной премии за достижения в области прав человека в 2018 году

Лада на всю жизнь запомнила урок, который получила от мамы.

— После выхода на пенсию, она служила сестрой милосердия в часовне при онкологическом диспансере. Мама помогала людям со страшным заболеванием, возникающим, в том числе, из-за ухудшения экологической обстановки. Это же заболевание ее и забрало…

Однажды мама попросила помочь — поздравить пациентов с праздником светлой Пасхи. Из первой палаты я вышла со слезами на глазах. Очень трудно описать те ощущения, когда ты смотришь в глаза этим людям — мужчинам и женщинам, в возрасте, молодым и детям.

Мне было приказано: «Не смей плакать! Они не должны видеть твои слезы!» Мне понадобились неимоверные усилия, чтобы завершить все с улыбкой на лице.

…Все мои проблемы, которыми я была до этого так озабочена (особенно те, что связаны с желанием материальных благ), отошли далеко. И этот урок я вспоминаю на протяжении всей своей жизни.

Конечно, никто не говорит о том, что нужно отказаться от всего. Каждый из нас имеет право на достойную жизнь, хорошую зарплату, устроенность быта, собственную крышу над головой, возможность дать детям образование и многое другое, что позволяет чувствовать себя человеком, а не бессловесным тараканом, за которого власть имущие решают, как ему жить.

Хочу посоветовать тем, кто по роду службы и занимаемой должности (будь то простой человек, бизнесмен, человек в форме или министр) сейчас это читает: сходите в онкодиспансер, загляните в глаза….