Цена на нефть Brent рухнула на более чем 5% за день 24.12.2018, 22:18

Цена опустилась ниже $51 за баррель.

Цена на нефть марки Brent упала ниже $51 за баррель, впервые с 31 августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, передает РБК.

По состоянию на 21.25 по Минску стоимость мартовских фьючерсов на Brent снижалась до отметки $50,72 за баррель.

Последний раз нефть Brent падала ниже отметки в $51 31 августа 2017 года. Тогда она достигла показателя в $50,56.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась более чем на 6%, до $42,97 за баррель.

Так инвесторы реагируют на ситуацию на рынках на фоне проблем с бюджетом США. В Штатах произошло третье за год частичное прекращение финансирования работы правительственных учреждений (shutdown) из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет подписывать документ, если он не будет включать финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Против этих трат выступают демократы. Это и опасения об ослаблении мировой экономики среди инвесторов «затмили сигналы» ОПЕК, решившей сократить добычу нефти, пишет Bloomberg.

Также снижение цен на нефть происходит после принятого на прошлой неделе решения Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении базовой процентной ставки до 2,25–2,5%. Регулятор ко всему прочему понизил прогноз по росту экономики США и предположил еще два повышения ставки в следующем году. Аналитики прогнозируют, что как минимум до Нового года, цены на нефть продолжат снижаться в связи с опасениями игроков по поводу переизбытка сырья на рынке.

Трамп в своем Twitter написал, что основной проблемой американской экономики является существование ФРС.