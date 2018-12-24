Стоимость рынка криптовалют увеличилась на 46% за неделю 2 24.12.2018, 22:28

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Курс большинства цифровых денег резко вырос за последние дни.

В понедельник, 24 декабря, капитализация рынка цифровых денег поднялась до $146 млрд, в последний раз она была такой же высокой в конце ноября. За последнюю последнюю неделю этот показатель увеличился на 46%, передает РБК.

Сегодня среднерыночный курс биткоина поднялся до трехнедельного максимума в $4270, с 15 декабря он вырос на 31%. В то же время стоимость Ethereum увеличилась на 56%, до $157, XRP подорожал на 53%, сейчас токен от компании Ripple торгуется на уровне в $0,43.

Доля биткоина на рынке цифровых денег снизилась до 50,5%, хотя несколько дней назад она превышала 55%. В последний раз такой же низкой, как сейчас, она была в середине августа, когда криптовалюта стоила $6500.