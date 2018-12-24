Домрачева и Бьерндален, Вирер и Хофер, и еще восемь команд выступят в «Рождественской гонке» 2 24.12.2018, 22:35

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Фото: xsport.ua

Организаторы опубликовали полный состав участников «Рождественской гонки»-2018.

Гонка пройдет 29 декабря на футбольном стадионе в немецком Гельзенкирхене. В гонке в паре со своим легендарным супругом Оле-Эйнаром Бьерндаленом примет участие четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, передает pressball.by.

Рождественская гонка

1. Екатерина Юрлова — Антон Шипулин (Россия)

2. Ванесса Хинц — Эрик Лессер (Германия)

3. Дениз Херманн — Симон Шемп (Германия)

4. Дарья Домрачева (Беларусь) — Оле-Эйнар Бьерндален (Норвегия)

5. Юлия Джима — Артем Прима (Украина)

6. Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия)

7. Фуюко Татидзаки — Микито Татидзаки (Япония)

8. Лиза Тереза Хаузер — Доминик Ландертингер (Австрия)

9. Анаис Бескон — Эмильен Жакелен (Франция)

10. Вероника Виткова — Михал Крчмар (Чехия)