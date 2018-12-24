Домрачева и Бьерндален, Вирер и Хофер, и еще восемь команд выступят в «Рождественской гонке»2
- 24.12.2018, 22:35
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Организаторы опубликовали полный состав участников «Рождественской гонки»-2018.
Гонка пройдет 29 декабря на футбольном стадионе в немецком Гельзенкирхене. В гонке в паре со своим легендарным супругом Оле-Эйнаром Бьерндаленом примет участие четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, передает pressball.by.
Рождественская гонка
1. Екатерина Юрлова — Антон Шипулин (Россия)
2. Ванесса Хинц — Эрик Лессер (Германия)
3. Дениз Херманн — Симон Шемп (Германия)
4. Дарья Домрачева (Беларусь) — Оле-Эйнар Бьерндален (Норвегия)
5. Юлия Джима — Артем Прима (Украина)
6. Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия)
7. Фуюко Татидзаки — Микито Татидзаки (Япония)
8. Лиза Тереза Хаузер — Доминик Ландертингер (Австрия)
9. Анаис Бескон — Эмильен Жакелен (Франция)
10. Вероника Виткова — Михал Крчмар (Чехия)