Трамп раскрыл причины ухода Мэттиса с поста главы Пентагона 1 24.12.2018, 22:45

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Джим Мэттис

Джеймс Мэттис подал в отставку на прошлой неделе.

Президент США Дональд Трамп разъяснил причину его разногласий с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, который подал в отставку на прошлой неделе, передает newsru.co.il.

В понедельник, 24 декабря, президент написал на своей странице в социальной сети Тwitter: "Тем немногим сенаторам, которые думают, что я не люблю и не ценю нашу дружбу с другими странами. Они ошибаются, я очень даже ценю. А вот что мне нравится, так это то, что многие из этих стран злоупотребляют дружбой с Соединенными Штатами и эксплуатируют нашу военную и экономическую мощь. Генерал Мэттис не видел в этом проблемы. Я вижу, и это будет устранено".

Накануне Трамп назвал имя человека, который будет исполнять обязанности главы Пентагона после ухода Мэттиса: замминистра обороны Патрик Шенахан, чья работа на новом посту начнется 1 января 2019 года. На своей странице в социальной сети Twitter Трамп назвал Шенахана "очень талантливым" военачальником, занимавшим ранее ответственные посты в компании Boeing.

Отметим, что Шенахан, уроженец штата Вашингтон, имеет академические степени в области инженерии, полученные им в Массачусетском технологическом институте (MIT) – одном из самых престижных вузов США.

Он долгие годы проработал в компании Boeing Commercial Airplanes – в качестве члена исполнительного совета, вице-президента и генерального менеджера программы Boeing 757 и заслужил там прозвище Mister Fix It, что переводится как "человек, способный починить все".

На прошлой неделе министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об уходе в отставку. Соответствующее заявление в четверг, 20 декабря, было обнародовано Пентагоном. По словам Мэттиса, причиной данного решения стали возникшие расхождения во взглядах с президентом США Дональдом Трампом.