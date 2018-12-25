Рождественское письмо Линкольна продали на аукционе 25.12.2018, 8:10

Письмо было отправлено во время Гражданской войны.

Письмо, которое 16-ый президент США Авраам Линкольн прислал на Рождество родственникам своей жены, было продано на аукционе за 60 тысяч долларов.

Об этом передает CNN.

Письмо было отправлено во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов.

По данным телеканала, Линкольн написал письмо за несколько дней до Рождества 1863 года.

В письме президент пытался успокоить родственников своей жены, которые были обеспокоены войной.