В Санкт-Петербурге белоруска получила огнестрельное ранение в голову

В Санкт-Петербурге белоруска получила огнестрельное ранение в голову1
- 25.12.2018, 8:14
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Врачи не смогли спасти ей жизнь.
В Санкт-Петербурге 28-летняя белоруска получила огнестрельное ранение в голову. Происшествие произошло поздно вечером 22 декабря.
Как информирует сайт konkretno.ru, пострадавшую доставили в больницу из квартиры по Варшавской улице. Врачи не смогли спасти ей жизнь — пулю достали, но повреждения были очень серьезные.
Правоохранители выясняют обстоятельства трагического происшествия. Квартира, в которой нашли белоруску, принадлежит 52-летнему мужчине.