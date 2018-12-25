Трамп: Саудовская Аравия согласилась профинансировать восстановление Сирии 25.12.2018, 8:21

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Чрезвычайно богатые страны должны восстанавливать своих соседей, считает президент.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия согласилась вместо США принять участие в восстановлении Сирии, разрушенной многолетней войной.

Глава Белого дома считает более аргументированной позицию, когда "богатые страны" выделяют средства на восстановление соседних государств, а не США, которых с Сирией разделяют 5000 миль.

"Саудовская Аравия согласилась выделить необходимые средства для восстановления Сирии вместо США. Видите? Разве не приятно, когда чрезвычайно богатые страны помогают восстанавливать своих соседей, а не Великая страна США, которая находится на расстоянии 5000 миль", - заявил он в Twitter.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.