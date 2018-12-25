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Цена нефти Brent упала до 50 долларов за баррель

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  • 25.12.2018, 8:42
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Падение цены на нефть побило рекорд прошлого года.

Цена нефти марки Brent в ночь на вторник, 25 декабря, упала до 50,43 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE, пишет biz.nv.ua.

Цена на нефть марки Brent упала ниже $51 за баррель, впервые с 31 августа 2017 года. Тогда она достигала показателя в $50,56.

Так инвесторы реагируют на ситуацию на рынках на фоне проблем с бюджетом США. В Штатах произошло третье за год частичное прекращение финансирования работы правительственных учреждений (shutdown) из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет подписывать документ, если он не будет включать финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Против этих трат выступают демократы. Это и опасения об ослаблении мировой экономики среди инвесторов «затмили сигналы» ОПЕК, решившей сократить добычу нефти.


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