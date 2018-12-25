От завода «Омск Карбон» в Могилеве чернеет снег 5 25.12.2018, 9:02

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Очередной случай нарушения экологической безопасности, который может повториться.

Предприятие «Омск Карбон», которое находится непосредственно возле Могилева, прекратило деятельность после выброса сажи, который накрыл окружающие поселения. На заводе до весны идет ремонт, а люди собирают подписи, требуя экологической безопасности, передает «Белсат».

Агрогородок Вейно размещается в четырех километрах от въезда в Могилев и менее, чем в километре от Свободной экономической зоны (СЭЗ 4), полной химических предприятий: «Химволокно», «Кроноспан», «Белполиуретаны» и др. В ноябре, когда здесь достроили завод «Омск Карбон», люди на себе почувствовали запуск производства технического углерода. Все покрылось черной сажей, и снег на улице, и окна с подоконниками. А кто проветривал комнату, получил технического углерода в дом.