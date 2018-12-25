В Тунисе вспыхнули акции протеста 1 25.12.2018, 9:07

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Фото: AmnestyUK

Поводом для протестов стала гибель журналиста.

В понедельник в Тунисе после самосожжения журналиста произошли столкновения между демонстрантами и полицией, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на очевидцев.

Фотожурналист Абдераззак Зергуй поджег себя в знак протеста против социальных условий в Тунисе. Незадолго до самосожжения, журналист опубликован на своей странице в Facebook видеообращение, в котором заявил: "Я совершу революцию".

Очевидец агентства сообщил, что полиция использовала слезоточивый газ против протестующих. Демонстранты возводили баррикады и сжигали шины в тунисском городе Кассерин.

Инцидент напоминает самосожжение торговца фруктами Мохаммеда Буазизи, послужившее началом событий, за которыми закрепилось название "арабская весна". С 2010 года серия революционных протестов прокатилась осенью в Сирии и Тунисе, а затем в 2011 году беспорядки распространились на Египет, Ливию, Йемен. В общей сложности волнения затронули 22 страны-участницы Лиги арабских государств.