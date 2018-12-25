закрыть
25 декабря 2018, вторник, 11:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Тунисе вспыхнули акции протеста

1
  • 25.12.2018, 9:07
  • 1,233
Фото: AmnestyUK

Поводом для протестов стала гибель журналиста.

В понедельник в Тунисе после самосожжения журналиста произошли столкновения между демонстрантами и полицией, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на очевидцев.

Фотожурналист Абдераззак Зергуй поджег себя в знак протеста против социальных условий в Тунисе. Незадолго до самосожжения, журналист опубликован на своей странице в Facebook видеообращение, в котором заявил: "Я совершу революцию".

Очевидец агентства сообщил, что полиция использовала слезоточивый газ против протестующих. Демонстранты возводили баррикады и сжигали шины в тунисском городе Кассерин.

Инцидент напоминает самосожжение торговца фруктами Мохаммеда Буазизи, послужившее началом событий, за которыми закрепилось название "арабская весна". С 2010 года серия революционных протестов прокатилась осенью в Сирии и Тунисе, а затем в 2011 году беспорядки распространились на Египет, Ливию, Йемен. В общей сложности волнения затронули 22 страны-участницы Лиги арабских государств.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип