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Брестчанка поселила в собственном доме настоящую сказку

  • 25.12.2018, 9:18
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Если ты во что-то веришь, оно сбывается.

В частной коллекции Анны более 420 рождественских чудес. Одни ватные, другие фарфоровые. А некоторые - дореволюционные - так и вообще из бумаги, пишет «Брестская газета».

В Бресте 18 ноября на ул. Якуба Коласа, 13 открылся частный музей Дедов Морозов и Снегурочек. Именно эта дата, по словам коллекционера Анны Ковалевой, считается днем рождения Дедушки. Причиной тому – приходящие морозы.

Сказочных героев брестчанка собирает всю свою жизнь. Хранит их на стеллажах в одной из комнат своего дома. Здесь есть статуэтки как из бывшего Союза, так и из стран зарубежья. Многие игрушки достались ей от родителей. Какие-то покупались на ярмарках и аукционах.

Экспонаты очень отличаются друг от друга, в том числе и по материалу, который был использован при их изготовлении: вата, папье-маше, фарфор, пластмасса. Саратовские, к примеру, в основном делают из бумаги, а довоенные славянские – из гипса. Присутствуют здесь и современные полиуретановые фигурки, но их немного.

Определить родину Мороза можно даже по мимике.

«В Калинине – это суровые и сердитые мужички, а ярославские – наоборот, прикольные, с детским прищуром. Помимо этого есть разница в одежде, – добавила собеседница. –  У нашего брестского Дедушки длинная добротная борода. Важный такой весь. Его можно отличить также по шубе с элементами нашего национального красно-белого орнамента. А вот из Ровно (Украина) – в шароварах вместо штанов. Якутские Мороз со Снегурочкой в очень теплых шубах. Так же, как одеваются жители Крайнего Севера».

Самый старый Дед в коллекции – еще дореволюционный. Он выглядит наподобие Святого Николая. Даже шапка похожа на ту, что носили епископы.

А вот самые молодые – это стеклянные, из Гродно. И у них есть забавная особенность: ножками вниз – статуэтка, ножками вверх – штрафная рюмка.

«Мне очень нравится это чудо, – показала Анна одного из Морозов. – Ручной работы. Очень красивый».

Одного из своих Дедушек брестчанка считает не совсем серьезным и настоящим –  Санта-Клауса: «Наш Дед Мороз появился еще в те времена, когда люди верили в бога ветра, солнца, зимы. Это все связано с язычеством, с историей. А в некоторых странах образ новогоднего деда искусственно придуман. Вот, к примеру, американский Санта-Клаус – это просто персонаж из комикса. Если сравнить его с нашим, то что мы получим? У славянского Мороза пышная борода, валенки, шуба, шапка, рукавицы. Он на санях ездит, лошадей запрягает, кладет подарки под елочку. А Санта? Он вроде тоже живет на Севере, но ходит в берцах, подштанниках, куртке и ночном колпачке, которые на Руси раньше носили бояре, чтобы прическу не портить. Разве нормальный человек может выжить зимой в такой одежде? Кроме того, он ездит на оленях по небу и подарки кидает в трубу. Это же просто рисованная картинка: веселый, сытый, довольный дед».

На вопрос, зачем же из личной коллекции делать бесплатный музей, Анна ответила: а кто, если не я? И пояснила, что современная жизнь так скоротечна, что люди не замечают простых, но таких интересных вещей: «Моя цель – популяризация интереса, проявление его к чему-то. Я хочу показать детям что-то, что, возможно, им никогда не покажут, и этим зацепить их. А там дальше есть библиотека, есть Google, есть книги… Изучайте!»

А еще так сложилось, что коллекционер не только показывает сказку, но и сама в нее верит, и желания загадывает на каждый Новый год.

«Я, конечно, не пишу письма Морозу, но в сказки верю, в чудо верю. Мне очень нравится, как в одном из своих произведений высказался писатель-фантаст Иван Ефремов: «Люди часто стремятся от нас к звездам, забывая о том, что Земля сама есть звезда». Поэтому если ты во что-то веришь, то оно сбывается. Это и есть чудо».


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