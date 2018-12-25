Прекрасная история: минский тренер помогает детям в интернате под Бобруйском 25.12.2018, 9:45

Андрей Ткачев (третий слева) в Каменском доме-интернате.

Дети мечтают покататься на лыжах.

Известный в Беларуси фитнес-тренер из Минска Андрей Ткачев приехал в Каменку под Бобруйском 16 декабря с друзьями из пейнтбольной команды для того, чтобы устроить новогодний праздник детям.

Как рассказал Андрей «Вечернему Бобруйску», его клуб «Архангелы» раньше уже приезжал в Каменку, но сам Андрей был там впервые. Гости провели для ребят из интерната турнир по лазертагу. Участники пейнтбольной команды считают, что такие занятия помогают социализации детей, сближают разновозрастной детский коллектив.

По словам Андрея, в интернате его поразили искренность и доверие детей. Во время разговора с Андреем один из воспитанников интерната попросил его в следующий раз «вместо конфет» привезти лыжную мазь. Ребята хотели покататься на лыжах, но в интернате не было специальной мази, а без нее лыжи не скользят. После этого разговора Андрей пообщался с преподавателем физкультуры. Оказалось, что не хватает не только мази, но и самих лыж, да и в принципе со спортивным инвентарем есть проблемы.

После этого Андрей Ткачев решил собрать деньги на спортивный инвентарь для воспитанников интерната. Деньги собирают на 20 пар лыж для детей разных возрастов, лыжные ботинки и универсальные крепления, лыжные палки и парафины для разных температур, боксерскую грушу, несколько пар перчаток, утяжелители для рук и ног. Всего необходимо собрать 3000 рублей, на 23 декабря удалось собрать 1635 рублей. Срок завершения сбора – 6 января.

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