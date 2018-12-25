«Путин будет пытаться красиво убрать Лукашенко» 25 25.12.2018, 9:55

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Вопрос рейтинга действительно важен для президента РФ.

Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал российский политик, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

«Путин уходить никуда не собирается, и для него вопрос повышения рейтинга действительно важен. Другое дело, что вряд ли он будет после 2024 года президентом РФ. Будет каким-то начальником, но с другим названием. Сейчас самый очевидный сценарий связан с Беларусью – не с военной аннексией ее (во что я не верю), а через укрепление «союзного государства», так сказать, создания СССР-2.0. Путин будет пытаться красиво убрать Лукашенко, чтобы самому баллотироваться в президенты «союзного государства», еще на два срока.

Скажем, в 2020 году, когда в Беларуси запланированы выборы, Лукашенко уходит, а потом через год или два проходят выборы главы союзного государства. Тогда тот же Медведев, как премьер, согласно Конституции РФ переходит назад в кресло президента России», - предположил политик.