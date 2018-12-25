закрыть
25 декабря 2018, вторник, 11:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

«Путин будет пытаться красиво убрать Лукашенко»

25
  • 25.12.2018, 9:55
  • 11,112

Вопрос рейтинга действительно важен для президента РФ.

Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал российский политик, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

«Путин уходить никуда не собирается, и для него вопрос повышения рейтинга действительно важен. Другое дело, что вряд ли он будет после 2024 года президентом РФ. Будет каким-то начальником, но с другим названием. Сейчас самый очевидный сценарий связан с Беларусью – не с военной аннексией ее (во что я не верю), а через укрепление «союзного государства», так сказать, создания СССР-2.0. Путин будет пытаться красиво убрать Лукашенко, чтобы самому баллотироваться в президенты «союзного государства», еще на два срока.

Скажем, в 2020 году, когда в Беларуси запланированы выборы, Лукашенко уходит, а потом через год или два проходят выборы главы союзного государства. Тогда тот же Медведев, как премьер, согласно Конституции РФ переходит назад в кресло президента России», - предположил политик.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип