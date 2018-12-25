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2019-й обещает быть экономически гораздо более интересным

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  • Игорь Николаев
  • 25.12.2018, 10:02
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Фото: Depositphotos

2018-й запомнится решением по пенсионному возрасту.

Это был интересный год для России в том смысле, что с точки зрения формальных экономических показателей он ничем особым не выделялся, но зато он очень сильно отличается с точки зрения принятых экономических решений.

Тем не менее, сначала о  показателях. Какой-то малозначимый экономический рост был достигнут: около 1,5% по ВВП. Конечно, это меньше, чем планировали (плюс 2,1%), но всё-таки не минус, формально и официально.

Рост был и по реальным располагаемым денежным доходам населения: примерно на 1%, но планировали-то плюс 2,3%.

Инфляция? – Здесь также хуже прогнозов: вместо 2,8% будет больше 4%.

Рубль хотя и сильно ослаб, но все-таки обвала не случилось, пока.

Зато 2018-й войдет в  экономическую историю России, как год принятия решения о повышении пенсионного возраста. Несмотря на долгое время ходившие слухи о том, что такое решение может состояться, несмотря на понимание, что оно [решение] может быть обнародовано после успешных для власти президентских выборов 2018 года, люди всё-таки  надеялись, что этого не произойдет. Увы, произошло. Пожалуй, впервые даже  президент не смог изменить отрицательного отношения к решению властей большинства населения России.

Принятое решение смотрится особенно «своевременным» и «обоснованным» на фоне огромного профицита (больше 2 трлн рублей) исполнение федерального бюджета в 2018 году, а также почти такого же планируемого профицита в 2019 году. Напомню, что и в 2020-2021 году власти также прогнозируют значительный профицит бюджета. Возникает резонный вопрос: если и без всякого повышения пенсионного возраста был огромный профицит, то зачем поднимать пенсионный возраст? К кризису готовитесь? – Так и  скажите, а то все о том, как мы скоро войдем в пятерку крупнейших экономик мира.

Значимость принятого решения о повышении пенсионного возраста еще и в том, что с каждым годом в  обозримой перспективе будет множиться число людей, для которых это будет очень болезненно. Сегодня считать деньги все умеют, люди понимают, сколько они недополучат денег из-за повышения пенсионного возраста. А больно будет еще и  потому, что ситуация в экономике в ближайшие годы будет только ухудшаться.

Были, конечно, в 2018 году и другие важные решения: повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, введение налога на самозанятых и пр. Но всё-таки эти решения не сравнимы по чувствительности с повышением пенсионного возраста. Так что 2018-й для экономики – это год принятия решения о повышении пенсионного возраста. Гораздо более интересным чисто экономически обещает быть 2019-й, «Интересным»? – Ну, если это можно так назвать. Да-а-а, год свиньи…

Игорь Николаев, Эхо Москвы


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