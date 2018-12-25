Обращение к живым сердцам: Не останавливайте борьбу за политзаключенных 2 25.12.2018, 10:11

Руслан Зейтуллаев

Политзаключенный из Крыма Руслан Зейтуллаев обратился с открытым обращением к обществу и гражданским активистам.

Об этом написал в Facebook журналист Антон Наумлюк и привел текст политзаключенного полностью:

"Открытое обращение к обществу и гражданским активистам

Доброго времени суток. Вот и прошел очередной год заключения в Российских тюрьмах и лагерях для "узников совести". Для кого-то это первый год, для кого-то - второй, а для кого-то это уже четыре года. Да, конечно же, борьба за политических заключенных ведется. Но тот результат, который можно наблюдать на сегодняшний день, настолько мал, что, видимо, этого недостаточно.

Репрессивная машина за эти годы не приостановила свои действия в отношении несогласных, а напротив, лишь в разы увеличила свои преступные действия в Крыму. А это целый ряд новых уголовных дел, сломанные судьбы, разрушенные семьи, испуг и психологические травли детей, возможно, на всю оставшуюся жизнь. И можно очень долго перечислять все те беды, с которыми столкнулись жители Крымского полуострова.

Но цель моего обращения не в этом. Все вышеперечисленное не может не наводить на определенные мысли. А именно:

Сегодняшний так называемый "цивилизованный мир" не в состоянии бороться с несправедливостью. И фактически, является "молчаливым наблюдателем" всего происходящего. Такие прописные понятия, как "права человека", "права на исповедание религии", "дискриминация национальных меньшинств" и многое другое фактически сегодня существует лишь только на бумаге. И все эти громкие заявления такие как: "Мы осуждаем незаконные действия в отношении крымских татар", "Мы не позволим вытеснению из Крыма несогласных", "Должно соблюдаться право на мирные собрания" и многие другие лозунги похожи лишь на "популизм". Извиняюсь за выражения, но находясь здесь и слыша, что происходит в Крыму, мне сложно реагировать как-то по-другому.

Исходя из того, что я перечислил, хочу обратиться к вам, обществу в целом, и к гражданским активистам за пределами Крыма, в частности.

Видя всю ту несправедливость, вы не должны останавливаться, а напротив более активней требовать от этих правительств следующие положения:

В отношении дискриминации крымских татар-мусульман должны приниматься не только решения, которые будут фактически только на бумаге, но и их практическое применение в жизни.

Говорить всегда и везде, например на круглых столах, семинарах, конференциях, форумах, в каком положении находятся] гражданские активисты, гражданские журналисты, волонтеры и им подобные люди в Крыму. Что ни одна из этих групп не находится в безопасности. И что, несмотря на все это, они продолжают свою работу в условиях полного беззакония. За что чаще всего и оказываются за решетками тюрем.

Продолжать готовить разного рода проекты для узников совести и их семей в Крыму и за его пределами в поддержку "политузников".

В свою очередь, хочу заметить, что мы видим вашу работу, знаем о том, что про нас не забыли. И то, что результат не положительный, лично для меня не так важно. Потому что я верующий человек. А верующему не свойственно сожалеть предопределению своего Господа. Я во всем уповаю только на волю Всевышнего. Зная, что люди во всем этом процессе занимают позицию либо добра, либо зла. Да, на сегодняшний день можно сказать, что зло побеждает. Но на мой взгляд, да и наверное каждый разумный со мной согласится, зло - это временно и имеет лишь промежуточный характер. Также прошу вас, все вышеперечисленное воспринимать лишь как обращение и зов к живым сердцам. Заранее надеюсь, что вы отзоветесь на данное обращение. Приложите максимум усилий для осуществления любых инициатив, направленных на изменения порочной действительности.

Всем от меня огромный и теплый привет. Всегда рядом с вами мысленно, хоть и далеко от вас фактически. С уважением и добром к вам.

Руслан Зейтуллаев".

Напоминаем, Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в "участии в террористическом сообществе" и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было вновь направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

27 июля Верховный суд России увеличил до 15 лет срок лишения свободы для Зейтуллаева. В ответ на это севастополец объявил голодовку. Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Зейтуллаев был осужден по обвинению в создании ячейки запрещенной в России и в аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".