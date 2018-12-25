Геннадий Федынич: Народ просыпается 2 25.12.2018, 10:27

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Фото: gazetaby.com

Итоги года от лидера профсоюза РЭП.

Лидер независимого профсоюза рассказал «Салiдарнасцi» о новой волне борьбы с «тунеядцами», растущей эмиграции из Беларуси, а также планах на будущий год.

О деле профсоюзов: «Вместе мы способны на многое»

– Уголовное дело, которое было возбуждено против независимого профсоюза РЭП, рассматривалось в суде почти весь 2018 год. Так что, год был тяжелый и для всего профсоюза, и для меня лично, но я благодарен активистам и всем членам профсоюза, которые показали: что если мы вместе, то способны на многое.

После того, что произошло (после решения суда Геннадий Федынич стал советником-консультантом РЭП – прим. «С»), работы не стало меньше, а, наоборот, занятость даже увеличилось. Вообще после акций тунеядцев в профсоюз вступило и пришло намного больше людей, чем за предыдущие годы – многие обращаются за консультациями. Мы замечаем, что все больше людей выбирает именно независимые профсоюзы, так как что они реально отстаивают права рабочего человека.

«Обеспечением уровня жизни белорусов всерьез никто не занимается»

– Если начинать с негативного, то, однозначно, много народа в Беларуси обнищало – и часть людей была вынуждена выехать на заработки, чтобы поддержать свои семьи. Это главный негатив года. Выезжают и строители, и водители, и даже преподаватели выезжают работать в Россию.

Плюс заметно стало, что больше уезжает строителей в Польшу – там неплохой заработок и условия труда вполне сносные. В эти две страны – на восток и на запад – едут белорусы. Это говорит о том, что обеспечением уровня жизни белорусов всерьез никто не занимается.

Что касается позитивного, то могу отметить, что люди начали мыслить по-другому, начали высказывать, что думают – в общественном транспорте, в очередях магазинов или просто на улице. Раньше такого не было. Это говорит о том, что народ постепенно просыпается и начинает высказывать свои мысли.

Думаю, что люди смогут оказать более грамотное и действенное противостояние, чем даже той весной, когда были выходы на улицу. Если понадобится, люди выйдут и сейчас. Но мы готовим другую стратегию: мы будем рекомендовать людям, с какими письмами им обратиться в эти комиссии, а также в администрации районов. Советуем никому ничего не платить – а как грамотно это сделать, мы поможем.

«В районах катастрофически не хватает рабочих мест»

– Что касается ситуации на рынке труда, произошло большое количество даже не сокращений, а увольнений людей в связи с истечением срока контракта. Этой лазейкой многие наниматели воспользовались и людям ничего не заплатили. Десятки тысяч людей оказались не у дел, ненужные предприятиям.

Если говорить об этих созданных комиссиях по занятости, то это чистой воды фикция. Сегодня в районах катастрофически не хватает рабочих мест – хотя бы с оплатой 500 рублей. Если бы такие деньги предлагали, то там очередь бы стояла. Для регионов, я считаю, это катастрофа.

О планах и пожеланиях на год

– Я бы хотел, чтобы в новом году Евросоюз наконец раскрыл глаза на то, что сегодня происходит в Беларуси, на нарушение прав граждан. Надо уходить от двойных стандартов: правда или есть, или ее нет. Надо четко сказать обществу, что происходит.

И хотел бы пожелать людям: за свои права надо бороться. Не получится так, чтобы все произошло само собой – нужно прикладывать усилия. Если будем это делать, то будем достойно жить в нашей стране, а все, кто уехал за границу, будут возвращаться и иметь хорошую работу и заработки здесь. И вот этого мы должны добиться все вместе.