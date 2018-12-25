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Виктор Гончаренко: Ругался так, что искры летели, но никто не обижался

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  • 25.12.2018, 10:39
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Главный тренер московского ЦСКА  рассказал о совместной работе с Анатолием Капским в БАТЭ. 

- Анатолий Капский — глава БАТЭ, где вы начали тренерскую карьеру, — скончался 22 сентября. 23-го у ЦСКА игра со "Спартаком". Как вы пережили этот день?

- Доктор таблеток надавал, так что состояние было суперспокойным. Но из головы этого не выкинешь. Не было сил даже покричать — в груди сперло.

- Во время матча отвлеклись?

- В любую паузу приходили мысли об этом. Чуть что — мысли возвращались. Что интересно: было легко, когда мы стояли у гроба. Сначала дома у Капского собрались, потом — в храм, на стадион и только потом — кладбище. Знаете, воспринималось, что он вот, рядом. Ну да, лежит — но ведь все еще с нами. 

Но с каждым днем ты понимаешь, что это не так. Сейчас мне даже тяжелее, чем тогда. Более того, не могу удалить из телефона переписку, фото. Рука не поворачивается. Он всегда в моей памяти.

- Капский для вас был как второй отец?

- Я написал несколько глав для книги про Капского — когда выйдет, поймете, что это был за человек. Если вкратце — он умел разглядеть в человеке какие-то качества и подобрать должность, где он раскрывался. Я вот не понимаю, зачем в 2007-м он взял молодого парня, который закончил с футболом, и назначил главным. 

И впредь искренне поддерживал, волновался за меня, гнал вперед. К нему нельзя было не прислушиваться. Я и сам ему звонил, когда слышал о предложениях, в том числе из России, и спрашивал совета. Он отговаривал: "Туда не иди, время твое придет". Но когда Капскому сделали операцию (а потом и другую), уже я не имел права уйти.

- Что вас особенно восхищало в Капском?

- Умение задавать вопросы. Вроде ты не в настроении, он звонит — и вытаскивает у тебя из глубины подсознания что угодно. Жена мне потом говорит: "Ты мне никогда этого не рассказывал". А как, если не задашь вопрос правильно? 

Я взял на работу в БАТЭ повара. Хороший, нам с ребятам нравился, готовил нужную пищу профессионально, в отличие от того, что раньше был. Однажды повар накосячил, что-то там хреново сделал. Я пытался от Капского это скрыть, но знал: все равно всплывет. Потому что он умеет задавать вопросы. Утаить что-то — бессмысленно. Капский не любит шестерок, они ему не нужны. Позвонит другим, составит в голове картину, потом снова ко мне — и бьет фактами. 

Еще одно качество, важное для руководителя, — сочетание жесткости управленческих решений с внутренней добротой. Ко мне он хоть и относился как к сыну, ругался, блин, так, что искры летели. Но какими бы оскорблениями Капский ни сыпал, на него никто не обижался. Все понимали: он первый, кто придет на помощь, — приводит слова Гончаренко sport24.ru.


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