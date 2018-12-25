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Будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы?

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  • Леонид Невзлин
  • 25.12.2018, 10:43

Израиль идет на выборы. Они состоятся в начале апреля 2019 года.

Власть не смогла более противостоять политической оппозиции, потеряла возможность отвергать ее предложения или с легкостью проводить свои законы. Это — а не когда оппозиция говорит и делает только то, что ей разрешили — и называется демократией. Сегодня главы коалиционных партий договорились о роспуске Кнессета и проведении досрочных выборов в Кнессет 21-го созыва. Решение о досрочных выборах принято на фоне тупика, в который зашли попытки утвердить закон о призыве.

Фоном к выборам-2019 станет напряженность в сфере безопасности, особенно на границах с Сирией и Ливаном, и излишняя дороговизна жизни. Как правило, исход выборов во многом предрешает то, какой из векторов оказывается доминирующим: о войне или о социальной защите – и, соответственно, кто ее активнее педалирует. И тут, конечно, будут многое говорить об угрозе со стороны ХАМАСа в Газе, Ирана в Сирии, Хизбаллы в Ливане.

Но обратите внимание – «по странному стечению обстоятельств» все эти враги Израиля (да и всего цивилизованного мира) в то же время являются друзьями и партнерами России.

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Такая возможность не исключена. И через соцсети, и активировав агентов влияния внутри страны, и, возможно, манипулируя внешними угрозами. Ранее израильские СМИ сообщали о том, что среди троллей, работавших на известное Российское Агентство интернет-исследований, были и те, что писали на иврите.

Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. И потому, что дорожка из Иерусалима может вести в самые разные кабинеты в Вашингтоне, включая те, которые все еще остаются запертыми для российской клептократии на ключ. И потому, что Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям. Понятное дело, Кремлю хочется, чтобы так оставалось и впредь.

В связи с этим будет стоит ждать активизации пророссийских «экспертов» и «лидеров русскоязычных евреев». Могут появиться новые интернет-сообщества и сайты-однодневки, с вполне «читаемым» прокремлевским курсом, экстраполированным на израильские реалии.

Это значит, ЦИКу надо уделить куда большее внимание контролю за интернетом, особенно за израильским рунетом – то есть за публикациями на русском языке – чем это делалось прежде. Путин успел «наследить» своим вмешательством в выборы уже в нескольких странах. Будем надеяться, что в Израиле «нации хай-тека» удастся отразить эту атаку.

Леонид Невзлин, Фейсбук


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