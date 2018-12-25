В Великобритании запретили зоомагазинам продавать щенков и котят 25.12.2018, 11:17

Группы по защите животных назвали решение правительства важным и прогрессивным.

Правительство Великобритании запретило продажу третьей стороной щенков и котят, чтобы защитить животных от эксплуатации, пишет 24 декабря Associated Press.

По мнению властей, новый закон поможет закрыть "фермы для щенков" и усложнит положение недобросовестных торговцев, которые мало заботятся о благосостоянии животных.

Министр по защите животных Дэвида Ратли отметил, что запрет обеспечит домашним животным "правильное начало жизни".

Теперь люди, которые захотят взять щенка или котенка, должны обращаться непосредственно к заводчикам или в центры передержки, а не в зоомагазины или к другим коммерческим дилерам.

Группы по защите животных назвали решение правительства важным и прогрессивным.