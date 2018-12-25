Цена нефти Brent обрушилась до 47$ 3 25.12.2018, 11:23

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Brent подешевела еще на 10% по сравнению с предыдущей сессией.

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 25 декабря 2018 года, упала ниже отметки в 48 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:26 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 47,63 доллара. Это на 10,50% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз цены на нефть находились ниже отметки 48 долларов 29 июня 2017 года.

Отметим, накануне цены на нефть опустились ниже 52 долларов за баррель впервые с 4 сентября 2017 года.

Стоимость нефти падает на фоне сообщений о проблемах с бюджетом США. В частности, в Соединенных Штатах произошло третье за год (впервые за последние 40 лет) частичное прекращение финансирования работы правительственных учреждений, поскольку Конгресс не успел согласовать бюджет. Президент Дональд Трамп отказался подписывать документ, если он не будет включать финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Представители Демократической партии выступили против данного пункта.