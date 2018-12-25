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Белорус Сергей Новиков выиграл боксерский поединок по версии WBC

  • 25.12.2018, 11:43

Спортсмен живет и тренируется в США.

Белорусский боксер Сергей Новиков победил бразильца Гилберто Домингеса в престижном поединке по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в Парамарибо (Суринам), сообщает БелТА.

Поединок проходил в весовой категории 90,7 кг. В первом раунде Сергей Новиков одержал победу техническим нокаутом.

Для белоруса это вторая победа на профессиональном ринге.

Ранее боксер тренировался в минском клубе "Золотые перчатки" у Сергея Пыталева, также был членом национальной команды по боксу. На чемпионате Европы в 2013 году в Минске Сергей Новиков завоевал бронзовую награду в весовой категории 81 кг.

В настоящее время белорусский спортсмен перешел в профессиональный бокс, живет и тренируется в США у известного коуча Педро Диаса.


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