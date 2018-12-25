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Ученые: Температура в доме воздействует на давление

  • 25.12.2018, 12:11

Снижение температуры на каждый градус дает повышение давления.

Ученые из Университетского колледжа Лондона заявляют: температура в доме может воздействовать на показатели кровяного давления. По мнению научных специалистов, если в доме держится относительно низкая температура, человек автоматически оказывается в группе риска развития повышенного давления и гипертонии.

Исследователи заявили о том, что «температура в доме может играть важную роль в кровяном давлении», после того, как изучили данные о 4 659 человек возрастом от 16 лет. Учеными фиксировались следующие параметры: образ жизни добровольцев, температура в их домах, параметры артериального давления, сила сердечных сокращений, пластичность сосудов.

Сопоставив полученные сведения, исследователи обнаружили, что холод в жилище может негативно воздействовать на показатели давления, способствую их росту. люди, которые жили в домах с более низкой температурой, имели в среднем более высокие показатели давления. В частности, их систолическое давление составило в среднем 126,64 миллиметра, тогда как у людей из теплых домов — 121,12 миллиметра. Диастолическое давление у этих групп  соотносилось как 74,52 миллиметра к 70,51 миллиметра.

«Снижение температуры на каждый градус давало повышение систолического давления на 0,48 миллиметра и на 0,45 миллиметра диастолического давления», — конкретизировали авторы проекта.

По словам ученых, оптимальной температурой  в доме для здорового давления можно считать тепло в диапазоне 21-23 градуса по Цельсию.


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