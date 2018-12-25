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Трамп — 7-летнему мальчику: «Ты еще веришь в Санту?»

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  • 25.12.2018, 12:35
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Фото: epa

Дети со всей страны звонили в Белый дом в канун Рождества, чтобы поговорить с президентом Трампом и его женой.

"Ты еще веришь в Санта-Клауса? Вообще-то в семь лет уже не все верят", - такие слова произнес президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, свидетелями которого стали журналисты.

Дональд Трамп и его жена Мелания принимали участие в акции "NORAD отслеживает Санту", когда по различным медиаканалам, в соцсетях и на специальном сайте сообщается о вымышленном маршруте, по которому рождественский дед летит с Северного полюса.

В программе участвуют многочисленные волонтеры, принимающие звонки от детей, часть звонков поступала и в Белый дом, где с детьми разговаривали президент и его супруга, передает BBC.

Традиция зародилась в Соединенных Штатах в 1955 году в результате ошибки, когда в рекламе торгового центра был дан неверный телефон, по которому дети могли звонить американскому Деду Морозу. На самом деле телефон принадлежал центру Континентального командования воздушно-космической обороны (теперь эта организация носит название NORAD).

Военные включились в игру, подробно рассказывая детям о текущем положении Санта-Клауса, и с тех пор проводят ее каждый год в декабре, привлекая к участию простых добровольцев и помощников из числа знаменитостей.

NORAD относится к числу жизненно важных государственных учреждений и потому и в эти дни работает в обычном режиме, несмотря на случившийся "шатдаун" - частичное прекращение деятельности федерального правительства.

Президент США и его жена тоже отвечали на звонки детей, сидя под двумя большими елками, установленными в парадной столовой Белого дома. С одним из мальчиков у президента состоялся такой разговор: "Алло, это Колман? Счастливого рождества! Как дела?... В школе все нормально?..." И вот тут Дональд Трамп не смог скрыть своего удивления, узнав, что семилетний Колман верит в Санту.

Ответ было не разобрать, но наверное, Колман, в свою очередь, удивился тому, что президент Соединенных Штатов не знает таких очевидных вещей. Как можно не верить в Санта-Клауса? Посмотрите на фото - какие еще нужны доказательства!

Вот он в Сьюдад-Хуаресе в Мексике...
Фотo: Reuters
...а вот в Диснейленде...
Фото: Getty Images
...а здесь Санта в финском Эспоо
Фотo: Reuters

Остальные звонки прошли без недопонимания, но с теплыми поздравлениями от семейства Трампов.

"Я надеюсь, что твои мечты сбудутся!" - сказала Мелания одному из звонивших.


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