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Минское «Динамо» опровергло информацию об интересе к тренеру Лалатовичу 

  • 25.12.2018, 13:17
Ненад Лалатович

Ранее сообщалось, что серб может стать рулевым минского «Динамо».

Пресс-служба минского «Динамо» опровергла информацию об интересе клуба к сербскому тренеру Ненаду Лалатовичу, возглавляющему «Раднички», сообщает «Прессбол».

Ранее сообщалось, что он может стать рулевым минского «Динамо». Также отмечалось об интересе к Лалатовичу со стороны «Астаны».

Лалатович, помимо клуба «Раднички», тренировал сербские команды «Срем», «Пролетер», «Вождовац», «Напредак», «Црвена Звезда», «Борац», «Войводина» и «Чукарички», сборные Сербии U-20 и U-21.

Напомним, ожидается, что  минское «Динамо» в скором времени сменит владельца.


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