Как сохранить мир с близкими в новогодние праздники 2 25.12.2018, 13:26

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10 способов, которые помогут вам снизить накал страстей.

После череды предновогодних вечеринок и масштабной закупки подарков к моменту наступления самого праздника многие из нас подходят уставшими и раздраженными.

Недавние социологические исследования показывают, что период новогодних праздников - очень напряженное время, и редко кому в эти дни удается сохранить мир в семье. Согласно оценкам социологов, в день Рождества в среднестатистической британской семье происходит по меньшей мере пять ссор, передает BBC.

Однако сохранить мир и предотвратить возникновение конфликтов - вполне выполнимая задача. У нас для вас есть 10 способов, которые помогут вам снизить накал страстей и избежать стычек с близкими, о которых вы можете впоследствии пожалеть.

1. Полегче с алкоголем!

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Время от времени все мы признаем, что сожалеем о слишком большом количестве выпитого глинтвейна. Алкоголь провоцирует химические изменения в нашем мозге, из-за чего мы сначала чувствуем себя свободно и расслабленно, но эти изменения не дают нам трезво смотреть на многие вещи.

Профессор Макморран из Университета Ноттингема предупреждает, что в состоянии алкогольного опьянения мы склонны пренебрегать последствиями наших поступков и слов. Если нас пытаются спровоцировать, когда мы пьяны, мы склонны игнорировать последствия "попадания на удочку". Наша неосмотрительность может привести к бурной реакции со стороны людей, от которых мы ничего подобного не ждем.

Если вы понимаете, что напряжение за праздничным столом растет, откажитесь от алкогольного коктейля в пользу безалкогольного. Предложите и другим безалкогольный напиток.

2. Готовьте вместе

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Приготовление блюд к праздничному столу - это тяжелый труд. И повесить эту работу на одного человека означает, что его настроение будет сильно испорчено, а это гораздо хуже, чем переварившийся суп.

Один из способов избежать такой ситуации - перераспределить обязанности и назначить ответственных за каждое блюдо.

Предложите кому-то позаботиться о сырной тарелке, еще кому-то - о десертах и закусках. Словом, снимите весь груз ответственности с главного повара.

3. Определите бюджет для подарков

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С учетом больших расходов накануне и во время праздников, вы можете оказаться стеснены в средствах.

Финансовые неурядицы могут стать серьезным источником стресса и напряжения. Разумным было бы снизить это напряжение, заранее договорившись о бюджете на подарки.

Если у вас не хватает денег на то, чтобы одарить всех, кого вы планировали порадовать подарком, почему бы не сделать выбор в пользу самодельного презента?

Это может быть джем или соус, или подарок в виде одного дня работы в качестве няни, или предложение собственных услуг гида по местным пабам.

4. Благодарите за подарки

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Будьте дипломатичны, когда разворачиваете подарки. Это может быть пароварка, или рожок для обуви, или коврик для ванной с изображением сцены из "Звездных войн".

Просто улыбнитесь и скажите: "Это как раз то, что я хотел!". Такая реакция послужит хорошим примером и для детей.

И помните: вы всегда можете передарить нежелательный презент.

5. Найдите время на дневной сон

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Если вы устали, скорее всего, вы будете мрачным и раздраженным.

Это происходит потому, что, когда вы недосыпаете, миндалевидное тело - та область мозга, которая отвечает за контроль над эмоциями, - становится гиперактивной.

Гиперактивность миндалевидного тела приводит к тому, что префронтальная кора (отдел коры больших полушарий головного мозга, отвечающий за логику и принятие решений) выключается.

И что в итоге? Мы становимся более неуправляемыми, эмоциональными и, скорее всего, взорвемся в самый разгар семейного ужина.

Чтобы не терять контроль над своими эмоциями, постарайтесь хорошо выспаться перед празднеством. А если вы себя чувствуете сонным в течение дня, попробуйте найти время ненадолго прилечь в течение дня.

6. Побудьте феей или добрым волшебником

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Сделайте что-нибудь полезное: предложите кого-нибудь подвезти, выгуляйте собаку, сводите на прогулку детей, переставьте диваны в зале.

Когда вы делитесь чем-то или помогаете кому-либо, вы дарите радость, снимаете груз забот с плеч тех, кто вам дорог.

7. Учитесь не обращать внимания на то, что не так уж важно

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Проанализируйте причины ваших ссор. Действительно вам так важно, как подавать на стол картофель? Или что сейчас показывают по телевизору?

Если вас что-то раздражает, хотя предмет раздражения не имеет для вас большого значения, стисните зубы и постарайтесь сдержаться.

Также постарайтесь избегать тем, которые обычно вызывают накал страстей, будь то политика, футбол или дележ плитки шоколада.

8. Сделайте глубокий вдох

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Если дела идут неважно, самое время выйти на свежий воздух.

Кислород и солнечный свет повышают уровень гормона радости - серотонина. Чем больше серотонина вырабатывает ваш организм, тем лучше у вас настроение и тем расслабленнее вы себя чувствуете.

Если у вас нет возможности выйти на улицу, есть другой способ: налейте себе чашку чая и побудьте несколько минут в тишине или поговорите по телефону с друзьями.

9. Не воспринимайте игру слишком серьезно

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Настольная игра или игра в карты может быть очень неплохим развлечением, но есть тонкая грань между соревновательным духом и открытой агрессией.

Не беритесь за это непростое мероприятие, если вы не уверены в том, что все участники способны добраться до финала без истерик и взаимных обид.

10. Помните о тех, кому сейчас тяжело

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Новый год и Рождество - это время, когда мы позволяем себе немного погрузиться в мечты, а наши ожидания могут стать нереалистичными. Также это время чрезмерной рефлексии, когда любая проблема в нашем сознании может представиться огромной и поглотить все наше внимание, и даже ввести нас в депрессию.

Это время также может оказаться очень тяжелым для тех, кто потерял близкого человека, столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, страдает от какой-либо болезни или не может выйти из депрессии.

Исследование, проведенное британской благотворительной организацией Samaritans, показало, что почти половина опрошенных чувствуют себя подавленными в праздники из-за навязываемой обществом необходимости быть веселыми и счастливыми в праздничные дни.

Будьте терпеливы и внимательны к людям, которые вас окружают. Если вы чувствуете себя подавленным или испытываете тревогу, постарайтесь позаботиться о тех, кто нуждается в вашей помощи.