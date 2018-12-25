Министр обороны Беларуси: База США в Польше станет источником военной угрозы 55 25.12.2018, 13:41

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Андрей Равков

Фото: БелТА

Об этом Андрей Равков заявил в интервью российским журналистам.

Если Польша действительно разместит на своей территории военные базы США, то Беларусь расценит это как источник военной угрозы. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» заявил министр обороны республики Андрей Равков.

По его словам, такие действия со стороны Варшавы станут тем фактором, который при определенных условиях может привести к нарастанию военной опасности до уровня военной угрозы. Он подчеркнул, что заявления Польши Минск воспринимает серьезно, поскольку воплощение в жизнь высказанных ранее идей «может активизировать дальнейший рост напряженности по линии «Запад-Восток».

«Очевидно и то, что такие шаги не содействуют укреплению международной и региональной безопасности и стабильности», — добавил глава ведомства.

В сентябре польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава хотела бы разместить у себя американские военные базы, взяв на себя все расходы. Он предложил назвать объект Fort Trump.

Александр Лукашенко после этого пообещал дать адекватный ответ. Российский министр обороны Сергей Шойгу также заявил, что Москве придется ответить на возможные угрозы.