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МИД Ливии атаковала группа смертников

  • 25.12.2018, 13:51
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Фото: REUTERS/Hani Amara

Террористы-смертники обстреляли штаб-квартиру министерства иностранных дел в Триполи.

25 декабря террористы-смертники обстреляли штаб-квартиру ливийского министерства иностранных дел в Триполи, а затем подорвали себя, пишет Reuters.

По словам сотрудника министерства, в результате нападения были убиты трое и ранены шесть человек. Министерство здравоохранения сообщает про одного убитого и девять раненых.

Источник в службе безопасности сообщил агентству, что трое нападавших были боевиками Исламского государства. Один из террористов был убит охранниками министерства, двое других взорвали себя.

Над зданием после атаки поднялся густой дым.


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