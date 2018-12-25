На рождественскую мессу Папы Римского пришли 10 тысяч верующих 25.12.2018, 13:46

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В ходе рождественской мессы Франциск призвал больше жертвовать и делиться.

Папа римский Франциск по случаю католического Рождества призвал к простому образу жизни и взаимопомощи. "Вифлеемский младенец открыл новую модель жизни: не поглощать и скопидомствовать, а делиться и жертвовать", - сказал он в ходе рождественской мессы в соборе Святого Петра в Ватикане вечером в понедельник, 24 декабря, пишет dw.com.

Одновременно римский первосвященник раскритиковал "ненасытную жадность в истории человечества", которая, по его словам, ведет к тому, что "лишь немногие чревоугодничают всласть, в то время как столь многие лишены хлеба насущного".

"Название "Вифлеем" означает "Дом хлеба". Здесь в яслях родился Господь, чтобы разделить Себя с людьми и насытить их Собой. Ясли со всей ясностью показали, что жизнь кормит не имущество, а любовь, не выставляемое напоказ пресыщение, а простота", - подчеркнул Франциск.

Мессу, которую служил папа римский, транслировали в прямом эфире 120 телекомпаний по всему миру. На саму рождественскую службу в Соборе Святого Петра собрались около 10 тысяч верующих, многочисленные кардиналы и епископы.