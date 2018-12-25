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Песков ответил на отказ Лукашенко называть Россию братским государством

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  • 25.12.2018, 14:03
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Между Москвой и Минском «особые союзнические отношения».

Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Александра Лукашенко о том, что Россия перестала считать Беларусью братским народом.

«Здесь не нужно выдергивать из контекста. Я не думаю, что или в Москве, или в Минске найдется хоть кто-то, кто будет оспаривать де-юре или де-факто наличие особых союзнических отношений», — сказал Песков.

Накануне Лукашенко предложил не называть Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому. При этом он отметил, что Россия является ключевым внешним партнером для Беларуси.

Также Песков прокомментировал желание Беларуси получить компенсацию за налоговый маневр в нефтяной сфере. Он отметил, что эта тема будет обсуждаться на встрече лидеров двух стран в Москве 25 декабря.

«Мы знаем, что этот вопрос достаточно острый, он остро ставится нашими белорусскими коллегами и белорусскими партнерами. Наверняка наши коллеги будут ставить этот вопрос. Вопрос и раньше обсуждался. В данном случае дискуссии продолжатся», — заявил представитель Кремля.

Минск пытается получить от Москвы компенсацию за налоговый маневр в нефтяной сфере: власти Беларуси говорили о сумме более $300 млн. Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что Кремль никаких обещаний Беларуси не давал. Силуанов отмечал, что Москва предложила Беларуси обсуждать экономическое сотрудничество «комплексно в русле наших совместных решений по исполнению cоюзного договора 1999 года».

Налоговый маневр в России предусматривает поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет.


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