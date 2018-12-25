Таможенники рассказали, для кого повысятся лимиты на посылки 11 25.12.2018, 14:07

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Для некоторых белорусов норма беспошлинного ввоза товаров по почте будет выше.

В Беларуси с 1 января 2019 года повышают месячные нормы лимитов на посылки из-за границы — с нынешних 22 евро до 200 евро.

При этом стоимость одной посылки не может превышать 22 евро. Однако для некоторых белорусов норма беспошлинного ввоза товаров по почте составит 500 евро и 31 килограмм в месяц, сообщают в ГТК.

Льгота по таможенным платежам будет предоставлена белорусам, страдающим определенными заболеваниями, — для товаров медицинского назначения и диетического лечебного питания, пересылаемых почтой (в пределах норм беспошлинного ввоза, установленных на уровне Евразийского экономического союза).

С 1 января 2019 года такая норма будет составлять 500 евро и 31 кг. Так, например, предполагается включение в перечень такой болезни, как сахарный диабет, по которой в Беларуси состоит на учете более 300 тысяч человек, поясняют в ГТК.

— Прорабатывали вопрос, каким образом будет работать льгота по медикаментам. С Минздравом готовим взаимодействие по линии обмена теми, кто стоит на учете. В случае, если лицо будет заказывать свой адрес, который стоит на учете в Минздраве, то при посылке в его адрес будет подаваться пассажирская декларация данным лицом и тогда нормы будут составлять 500 евро (точнее, в рамках 500 евро). Исключительно взаимодействие по тем, кто стоит на учете — сахарный диабет, фенилкетонурия, иные заболевания, которые попадут в проект постановления, — сказал начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК Дмитрий Коваленок.

— Но это после того, как выйдет постановления Совета Министров, которое утвердит перечень тех заболеваний, по которым это возможно, — уточнил первый заместитель председателя ГТК Владимир Орловский.