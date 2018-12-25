На въезде в Беларусь могут появиться новые магазины Duty Free 5 25.12.2018, 14:38

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Есть экономический эффект, говорят чиновники.

В Беларуси могут открыть новые магазины Duty Free на въезде в страну в автодорожных пунктах пропуска. Сейчас прорабатывается вопрос их возможного появления, сообщил первый заместитель председателя ГТК Владимир Орловский.

Напомним, первый магазин Duty Free на въезде в Беларусь, в автодорожном пункте пропуска «Берестовица», открылся в июне этого года. Магазин открыли в качестве эксперимента, в нем могут беспошлинно приобретать товары те, кто въезжает на территорию ЕАЭС, пишет finance.tut.by.

— Что касается магазина, который расположен в автодорожном пункте пропуска Берестовица на въезд в страну, то в целом результаты работы этого магазина положительные. Экономические показатели хорошие, то есть то предприятие, которое осуществляло эту торговлю (установку магазина и реализацию) получило хороший экономический эффект. Нарушений с точки зрения деятельности этого магазина со стороны контрольных органов (таможенных, пограничных) не выявлено, — отметил Владимир Орловский.

По его словам, по результатам работы этого магазина сейчас «прорабатывается вопрос распространения таких магазинов на другие пункты пропуска».

— Решение пока не принято, поэтому не могу озвучить ни пункты пропуска, ни будет ли это на самом деле. Но с учетом того, что нарушений выявлено не было и есть экономический эффект, можно предположить, что дальнейшее существование таких магазинов на въезд возможно с большой уверенностью, — резюмировал представитель ГТК.

В компании «БЕЛАМАРКЕТ дьюти фри», которой принадлежит первый магазин Duty Free на въезде в страну, ранее рассказали, что он «пользуется популярностью среди белорусов и иностранцев, претензий со стороны покупателей не было». «Налоговые отчисления в бюджет увеличились, открыты более 10 новых рабочих мест», — уточнили в компании и добавили, что пока преждевременно оценивать, насколько успешна торговля.

Напомним, ранее власти разрешили открывать магазины беспошлинной торговли в Национальном аэропорту «Минск» при въезде в страну. Изменение предусмотрено указом от 22 декабря № 490 «О таможенном регулировании», сообщает пресс-служба Лукашенко. Документом также разрешили торговлю на бортах воздушных судов белорусских авиационных компаний, осуществляющих международные перевозки пассажиров.