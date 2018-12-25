Российский суд отказал в апелляциях украинским морякам 4 25.12.2018, 14:51

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Фото: Reuters

Подконтрольный оккупантам суд оставил украинских моряков под арестом.

Верховный суд оккупированного Крыма отказал в апелляционных жалобах украинским морякам мичману Андрею Шевченко, старшему матросу Вячеславу Зинченко и капитану третьего ранга Владимиру Лисовому.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Подконтрольный оккупантам суд оставил украинских моряков под арестом.

При этом судья пересмотрел срок избранной меры пресечения двум морякам, сократив его на одни сутки. Таким образом Зинченко и Шевченко останутся в московском СИЗО до 24 января 2019 года.

Адвокат Зинченко Эмине Авамилева заявила, что имел место вооруженный конфликт и ее подзащитный после этого конфликта имеет статус военнопленного, а вопрос содержания под стражей должен был рассматривать военный суд.

Также она сообщила, что Зинченко имеет родственников в Симферополе и Феодосии, которые готовы разместить моряка в случае решения о мере пресечения в виде домашнего ареста.

Сам двадцатилетний матрос Зинченко после заседания сообщил адвокату, что ни в чем не нуждается, условия содержания в камере – нормальные. Попросил передать родным, что "все в порядке, держусь, надеюсь, что скоро освободят". Зинченко также сообщил, что с ним "беседовал без протокола" сотрудник ФСБ России, но он кроме личных данных ему ничего сообщать не стал.

В свою очередь, Андрей Шевченко в выступлении заявил, что считает себя военнопленным и попросил освободить в зале суда. Адвокат Татьяна Окушко заявила, что в момент задержания ее подзащитному в течение суток не предоставляли адвоката, а сейчас не предоставлены надлежащие условия содержания.

"В Москве были морозы до -20 градусов, а он одет в легкую одежду и летние кроссовки", – заявила Окушко.

Такое обращение с подзащитным адвокат расценила как пытки. Сам Шевченко после суда сообщил, что на его имя поступили две посылки, но до сих пор ни одну ему не выдали. В московском СИЗО ему предоставили ботинки без шнурков, которые спадают с ног.

Капитан третьего ранга Владимир Лисовой после заседания сообщил адвокату, что ни в чем не нуждается – волонтеры помогли с одеждой и обувью. Также моряк попросил адвоката Петра Анашкина по возможности поздравить его родных с Новым годом.

Напомним, российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь, рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.