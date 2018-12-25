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В МЧС рассказали, как правильно запускать новогодние фейерверки

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  • 25.12.2018, 15:03
Фото с сайта obozrevatel.com

Пиротехникой нужно уметь правильно пользоваться.

Как использовать пиротехнические изделия в Новый год, чтобы получить удовольствие от яркого зрелища и не травмироваться, рассказали в МЧС Беларуси.

Покупать фейерверки стоит только в специальных магазинах, чтобы убедиться в их качестве и безопасности, нужно попросить у продавца показать соответствующую документацию. Если с этим все в порядке и пиротехника куплена, перед ее использованием обязательно нужно изучить инструкцию по применению, которая должна сопровождать изделие.

"Она должна содержать текст об опасности и ограничениях по его применению. Инструкция может быть нанесена и на корпусе изделия или его потребительской упаковке при условии обеспечения четкости текста. Ее выполнение обеспечивает безопасность людей и отсутствие ущерба имуществу и окружающей среде за пределами опасных зон", - подчеркнули в МЧС.

Самое главное - нельзя разбирать пиротехнику ни перед, ни после использования - это может быть очень опасно. Важно также правильно выбрать площадку для запуска фейерверка: ее размер должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной в инструкции, над ней не должно быть деревьев, линий электропередачи или других воздушных преград.

Нельзя запускать салюты при сильном или порывистом ветре, а также во время сильного дождя или мокрого снега - некоторые виды пиротехники после намокания могут быть опасны из-за того, что могут запускаться не вертикально, а под углом, а также не набирать нужную высоту и разрываться рядом с землей.

Также необходимо правильно выбрать места для зрителей. "Они должны находиться за пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка выбрано таким, чтобы присутствующие наблюдали эффекты под углом не более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 метров", - пояснили спасатели.

Важно выбрать человека, который будет ответственным за запуск фейерверка - он не должен быть нетрезвым. Он должен заранее разместить и надежно закрепить пиротехнику в соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым быстро отреагировать в непредвиденной ситуации. Салюты нужно устанавливать на твердую ровную поверхность, если у них небольшая площадь основания, следует установить их в плотный снег, чтобы избежать возможного опрокидывания изделия.

"При поджигании изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над ними. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 минут. Нельзя допускать на пусковую площадку посторонних лиц во время и после запуска", - рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что главная задача тех, кто решился устроить фейерверк, сделать это безопасно, чтобы зрители получили удовольствие и встретили Новый год дома, а не в травматологическом отделении больницы.


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