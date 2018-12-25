Медведев расширил украинский санкционный список 7 25.12.2018, 15:06

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Дмитрий Медведев

Фото: РИА «Новости»

Глава правительства России объявил о расширении санкций в отношении физических и юридических лиц в Украине.

О расширении санкционного списка в отношении граждан Украины и компаний из этой страны Дмитрий Медведев написал в своем Twitter, передает РБК.

«Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — сообщил глава правительства.

Россия вводила санкции в отношении Украины 1 ноября. Тогда в соответствии с постановлением правительства под ограничения попали 322 физических и 68 юридических лиц. В их числе глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и Алексей Порошенко, чьи данные совпадают с данными сына президента страны Петра Порошенко.

Санкции предусматривали заморозку безналичных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод денег из страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти меры ответом. «Длительное время наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись. Ответ не заставил себя ждать», — сказал он.