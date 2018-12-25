Ночной сторож и лагерный охранник Александр Скобов

25.12.2018, 15:26

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Александр Скобов

Если государство – наемный менеджер общества, то оно обществу как раз должно.

Когда путинскую правящую "элитку" вдруг прорвало как канализационную трубу, и из нее фонтаном забили высказывания на тему "государство вам ничего не должно", некоторые правые либералы это приветствовали как "конец государственного патернализма". Как шаг к минимизации функций государства, которые должны быть сведены к роли "ночного сторожа", как учит единственно верная теория правого либерализма. Как шаг к обществу, в котором свободная личность рассчитывает только на себя, а не на государство.

Между тем главное в либеральной концепции государства не в том, что его функции сводятся к минимуму, а в том, что оно является наемным менеджером общества. Прислугой общества. Производной от общества, а не самодостаточным хозяином, сакральным и скрепоносным. И патернализм – это модель отношений между пастухом и стадом. Пастух, кстати, стаду ничего не должен. А если государство – наемный менеджер общества, то оно обществу как раз должно. Оно должно ему служить. Оно должно ему подчиняться. Оно должно по воле общества распоряжаться на благо общества общественной кассой, составленной исключительно из доходов самого общества. И оно обязано из этой кассы обеспечивать общество общественными благами.

Можно спорить по списку "общественных благ" и по критериям отнесения благ к общественным. Но нельзя отрицать, что категория "общественных благ" существует. И что обеспечивать ими – обязанность государства. Ведь тут так: либо государство всем должно, либо государству все должны. И даже если государство – самый что ни на есть "ночной сторож" по ограниченности своих функций, тут самое важное другое: подчиняется ли он обществу как своему нанимателю и хозяину или сторожит его по своему усмотрению, его самого не спрашивая. В последнем случае государство – не ночной сторож, а лагерный охранник.

Александр Скобов, Facebook