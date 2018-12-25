Новый год пройдет для России под знаком санкций 1 25.12.2018, 15:46

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Фото: AP

По мнению аналитиков, ограничительные меры в отношении Москвы будут нарастать.

К такому выводу пришли эксперты Российского совета по международным делам (РСМД), обнародовавшие специальный доклад, в котором были проанализированы итоги уходящего года и сделан прогноз на ближайшую перспективу, пишет «Голос Америки».

Специалисты охарактеризовали сложившуюся тенденцию «как самоусиление и самовоспроизводство санкций в силу накопленной правовой базы, крайне низкой вероятности разрешения политических противоречий и высокой чувствительности к провокационным действиям и событиям».

В этом контексте, по мнению аналитиков, разного рода кризисы могут иметь непропорционально высокие последствия.

Авторы доклада также указали на то, что санкции имеют как прямое, так и косвенное воздействие на партнеров России – Китай, Индию и другие страны.

Согласно документу, степень давления на Москву будет зависеть от целого ряда политических и правовых факторов, причем нарастающая политическая неопределенность в мире способна обострять кризисные ситуации, что, в свою очередь, будет способствовать возникновению новых волн санкций.

Кроме того, эксперты РСМД прогнозируют как основной сценарий введение более жестких американских законов в отношении России. А основной проблемой для РФ станет перспектива усиления ограничительных мер в энергетической и финансовой сферах.

Профессор ВШЭ Алексей Портанский, в прошлом директор Информационного бюро по присоединению России к ВТО, в целом согласен с прогнозом РСМД. Как ему представляется, санкции в отношении Российской Федерации в 2019 году действительно могут усилиться.

«Потому что особых изменений в подходах к острейшим проблемам не просматривается ни со стороны России, ни со стороны Запада», – констатировал он.

При этом профессор отметил такой нюанс как расхождением между Европейским Союзом и США по поводу санкционной политики в отношении России: «В этом смысле можно ожидать какого-то маленького послабления (для Москвы). Есть вопросы, по которым позиции ЕС и США не совпадают. Надеяться на что-то другое нет оснований».

Вместе с тем Алексей Портанский не склонен считать санкции основным тормозом развития страны. По его мнению, главная причина, по которой российская экономика не развивается, – это устаревшая экономическая модель, которая по-прежнему используется.

«У нас отсутствуют необходимые структурные изменения, – подчеркнул он. – Это то, о чем говорили либеральные экономисты, начиная, по меньшей мере, с 2012 года. Поэтому если санкции, допустим, завтра снимут, это даст точечный положительный эффект, но лишь в некоторых отраслях, секторах».

По большому счету ситуация к лучшему не изменится, и именно из-за использования отжившей экономической модели, резюмировал профессор.

В свою очередь, профессор Московского экономического института, доктор философских наук Игорь Чубайс согласен с тем, что санкционное давление на Москву в новом году будет только усиливаться. По его словам, тут и к гадалке ходить не надо, поскольку очередная порция ограничительных мер в отношении России со стороны США висит дамокловым мечом.

«Второй раунд санкций за отравление Скрипалей никто не отменял, – добавил он. – Вопрос лишь в том, насколько жестким станет принятый пакет».

Напомним, в августе Госдепартамент США предупредил, что Россию ждут «очень жесткие» санкции в случае, если Москва в течение 90 дней не гарантирует отказ от использования химического оружия в будущем. А поскольку Кремль в установленный срока не предпринял никаких шагов в этом направлении, то дополнительные санкции стали неизбежными в соответствии с американским законом о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года.

По оценке Игоря Чубайса, Кремль пытается представить санкции как нечто неизбежное и порожденное негативным отношением Запада к России, основанным на «русофобией»: «Российское руководство неустанно твердит, как мантру, что антироссийские санкции последуют все равно, при любых условиях. Это явное передергивание фактов. Совершенно очевидно, что санкции – ответ на вызов со стороны Москвы мировому праву, на постоянное попирание общепринятых норм поведения».

Кроме того профессор уверен, что ослабление санкционного пресса в отношении Кремля может произойти только тогда, когда в стране поменяется власть: «Возможно, новое руководство откажется от тех действий, которые за рубежом воспринимаются как нарушение международных норм. А все усилия нашей пропаганды, твердящей, что мы не сбивали малазийский боинг (над Украиной), не отравляли Скрипалей в Солсбери и так далее, напрасны. Таким образом, авантюристическая политика, проводимая Кремлем, бумерангом бьет по России».

С точки зрения Игоря Чубайса, страна нуждается в реформах, на которые нынешняя власть в условиях санкций пойти не сможет.

«Ни о каком динамичном развитии страны в этом контексте говорить не приходится. Падает реальный жизненный уровень людей, ситуация просто беспросветная. А власти вместо необходимых реформ занимаются укреплением силовых структур с тем, чтобы затыкать рты гражданам, и мифологизацией, очевидно, полагая, что телевизор и впрямь может заменить масло», – заключил он.