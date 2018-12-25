закрыть
25 декабря 2018, вторник, 16:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Новый год пройдет для России под знаком санкций

1
  • 25.12.2018, 15:46
  • 1,062
Фото: AP

По мнению аналитиков, ограничительные меры в отношении Москвы будут нарастать.

К такому выводу пришли эксперты Российского совета по международным делам (РСМД), обнародовавшие специальный доклад, в котором были проанализированы итоги уходящего года и сделан прогноз на ближайшую перспективу, пишет «Голос Америки».

Специалисты охарактеризовали сложившуюся тенденцию «как самоусиление и самовоспроизводство санкций в силу накопленной правовой базы, крайне низкой вероятности разрешения политических противоречий и высокой чувствительности к провокационным действиям и событиям».

В этом контексте, по мнению аналитиков, разного рода кризисы могут иметь непропорционально высокие последствия.

Авторы доклада также указали на то, что санкции имеют как прямое, так и косвенное воздействие на партнеров России – Китай, Индию и другие страны.

Согласно документу, степень давления на Москву будет зависеть от целого ряда политических и правовых факторов, причем нарастающая политическая неопределенность в мире способна обострять кризисные ситуации, что, в свою очередь, будет способствовать возникновению новых волн санкций.

Кроме того, эксперты РСМД прогнозируют как основной сценарий введение более жестких американских законов в отношении России. А основной проблемой для РФ станет перспектива усиления ограничительных мер в энергетической и финансовой сферах.

Профессор ВШЭ Алексей Портанский, в прошлом директор Информационного бюро по присоединению России к ВТО, в целом согласен с прогнозом РСМД. Как ему представляется, санкции в отношении Российской Федерации в 2019 году действительно могут усилиться.

«Потому что особых изменений в подходах к острейшим проблемам не просматривается ни со стороны России, ни со стороны Запада», – констатировал он.

При этом профессор отметил такой нюанс как расхождением между Европейским Союзом и США по поводу санкционной политики в отношении России: «В этом смысле можно ожидать какого-то маленького послабления (для Москвы). Есть вопросы, по которым позиции ЕС и США не совпадают. Надеяться на что-то другое нет оснований».

Вместе с тем Алексей Портанский не склонен считать санкции основным тормозом развития страны. По его мнению, главная причина, по которой российская экономика не развивается, – это устаревшая экономическая модель, которая по-прежнему используется.

«У нас отсутствуют необходимые структурные изменения, – подчеркнул он. – Это то, о чем говорили либеральные экономисты, начиная, по меньшей мере, с 2012 года. Поэтому если санкции, допустим, завтра снимут, это даст точечный положительный эффект, но лишь в некоторых отраслях, секторах».

По большому счету ситуация к лучшему не изменится, и именно из-за использования отжившей экономической модели, резюмировал профессор.

В свою очередь, профессор Московского экономического института, доктор философских наук Игорь Чубайс согласен с тем, что санкционное давление на Москву в новом году будет только усиливаться. По его словам, тут и к гадалке ходить не надо, поскольку очередная порция ограничительных мер в отношении России со стороны США висит дамокловым мечом.

«Второй раунд санкций за отравление Скрипалей никто не отменял, – добавил он. – Вопрос лишь в том, насколько жестким станет принятый пакет».

Напомним, в августе Госдепартамент США предупредил, что Россию ждут «очень жесткие» санкции в случае, если Москва в течение 90 дней не гарантирует отказ от использования химического оружия в будущем. А поскольку Кремль в установленный срока не предпринял никаких шагов в этом направлении, то дополнительные санкции стали неизбежными в соответствии с американским законом о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года.

По оценке Игоря Чубайса, Кремль пытается представить санкции как нечто неизбежное и порожденное негативным отношением Запада к России, основанным на «русофобией»: «Российское руководство неустанно твердит, как мантру, что антироссийские санкции последуют все равно, при любых условиях. Это явное передергивание фактов. Совершенно очевидно, что санкции – ответ на вызов со стороны Москвы мировому праву, на постоянное попирание общепринятых норм поведения».

Кроме того профессор уверен, что ослабление санкционного пресса в отношении Кремля может произойти только тогда, когда в стране поменяется власть: «Возможно, новое руководство откажется от тех действий, которые за рубежом воспринимаются как нарушение международных норм. А все усилия нашей пропаганды, твердящей, что мы не сбивали малазийский боинг (над Украиной), не отравляли Скрипалей в Солсбери и так далее, напрасны. Таким образом, авантюристическая политика, проводимая Кремлем, бумерангом бьет по России».

С точки зрения Игоря Чубайса, страна нуждается в реформах, на которые нынешняя власть в условиях санкций пойти не сможет.

«Ни о каком динамичном развитии страны в этом контексте говорить не приходится. Падает реальный жизненный уровень людей, ситуация просто беспросветная. А власти вместо необходимых реформ занимаются укреплением силовых структур с тем, чтобы затыкать рты гражданам, и мифологизацией, очевидно, полагая, что телевизор и впрямь может заменить масло», – заключил он.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип