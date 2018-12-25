Как быть здоровым зимой 25.12.2018, 15:57

Полезные советы от эксперты.

Знаете ли вы о мерах профилактики простудных заболеваний и что носить в морозы? Как не заболеть зимой и какую одежду выбрать для детей, рассказала «Вечернему Гродно» заведующая отделом общественного здоровья Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Дубок.

Чаще ходите пешком

Под ногами снег и слякоть, а это значит, что наступило время подумать о том, как уберечься от простудных заболеваний и вирусных инфекций.

По словам Ирины Дубок, чаще всего поздней осенью и зимой различным вирусам подвержены люди с низким уровнем иммунитета. Повысить его можно, если соблюдать правила здорового образа жизни и правильного питания. Прежде всего в рационе должны быть овощи и фрукты.

— Есть золотое правило, что в день нужно съедать пять порций овощей и фруктов. Это может быть, например, одно среднее яблоко или груша, перец, помидор, два огурца, — сказала Ирина Дубок.

Однако здоровое питание должно сочетаться со здоровым образом жизни. Врач советует ходить на работу или учёбу пешком, а если делать это невозможно, то совершать получасовые пешие прогулки. И, конечно же, исключить вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем.

Научитесь правильно кашлять и чихать

В сырую и холодную погоду очень важно соблюдать респираторный этикет — так называются правила поведения в общественных местах, препятствующие распространению инфекций.

— При кашле и чихании лучше всего использовать одноразовый бумажный платок, чтобы затем сразу же его выбросить, — объясняет Ирина Дубок. — Если с собой нет носового платка, то чихать нужно в сгиб локтя, иначе в ладони, которой мы хватаемся за ручки дверей или поручни в транспорте, останется инфекция.

Во время вирусных инфекций нужно как можно чаще мыть руки с мылом и не прикасаться ими к лицу, по возможности избегать помещений, где находятся простуженные.

Что касается проветривания, то чёткого регламента на этот счёт нет. Тем не менее стоит как можно чаще открывать окна и впускать свежий воздух.

О витаминах спросите у врача и будьте осторожнее с народным лечением

Пить или не пить зимой витамины для профилактики — это личное каждого. Правда, за советом лучше обратиться к своему участковому врачу, который знает вашу историю болезней и индивидуально подойдёт к решению вопроса.

Нужно быть осторожнее с народными средствами профилактики, ведь те же чесночные бусы или мёд одному человеку подойдут, а у другого вызовут аллергию.

Три лёгких слоя вместо одной толстой вещи

Самые уязвимые для вирусных инфекций — дети. Специалисты центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья советуют внимательно отнестись к тому, как одеть ребёнка.

— Не нужно кутать детей. Если надеты зимний комбинезон, шерстяные вещи и тёплая обувь, ребёнок замёрзнет быстрее, ведь тело потеет и охлаждается, — говорит Ирина Дубок. — Правило «одевать как себя плюс один слой» касается только малышей в коляске.

Лучше предусмотреть несколько слоёв неплотной одежды, чем носить одну, но толстую вещь. Внутренним слоем пусть будет термобельё или бельё из натуральных тканей, которое согревает и не скапливает пот. Следующий слой — это спортивный костюм на флисе, а также свитер или толстовка без капюшона.

Верхняя одежда должна быть удобной для ребёнка. Отлично подойдёт лёгкий комбинезон из непромокаемой, непродуваемой и дышащей ткани, сохраняющей эластичность и мягкость на морозе.

Не закрывайте ребёнку рот

По словам Ирины Дубок, даже в сильный мороз не стоит закрывать ребёнку рот шарфом, потому что дыхание увлажняет ткань, она «замерзает» и дети начинают дышать через неё холодным воздухом.

При температуре до минус десяти градусов необязательно надевать на ребёнка капюшон. Ему вполне хватит тёплой шапки, тогда как двойная защита от холода может спровоцировать парниковый эффект.

Детская обувь должна быть не слишком тесной, так как обездвиженные пальчики мёрзнут, но и не слишком просторной, потому что не будет теплосберегающего эффекта.

Холодные руки и нос — не показатель того, что ребёнок замёрз во время прогулки. Чтобы узнать, насколько комфортно он себя чувствует, нужно пощупать тыльную поверхность шеи под воротничком. Если кожа прохладная, то утеплите малыша. Тёплая и сухая кожа говорит о том, что поводов для переживаний нет, но если тело горячее и потное — срочно прекращайте прогулку!