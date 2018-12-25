Рынок акций РФ посыпался вслед за коллапсом нефти 1 25.12.2018, 16:19

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Индекс Мосбиржи падает четвертую сессию подряд.

Индекс Мосбиржи снижается четвертую сессию подряд из-за бегства инвесторов, встревоженных негативной динамикой мировых фондовых и сырьевых площадок, пишет finanz.ru со ссылкой на «Блумберг».

"Обвал рынка США и нефтяной коллапс не оставляют шансов российскому рынку, - сказал по телефону старший аналитик БКС Капитала Сергей Суверов. - На наш рынок это влияет меньше, так как иностранцы уже распродали российские акции еще раньше, но все равно эта нервозность давит на котировки".

Нефть Brent рухнула перед рождественскими каникулами до самой низкой отметки с августа 2017 года на опасениях по поводу глобальной экономики.

Рынки на 14:50 по белорусскому времени:

Индекс Мосбиржи -1,9% до 2277,87, РТС -2,4% до 1044,72

Лидеры падения Мосбиржи: Сафмар -5,9%, Детский мир -5,1%, ОВК -4,4%, X5 -4,3%, Русснефть -4,2%

Лидеры роста Мосбиржи: Фосагро +0,6%, ‘префы’ Сургутнефтегаза +0,3%, М.видео +0,3%, ПИК +0,2%

Индекс MSCI Emerging Markets -0,4% до 949,32

Нефть марки Brent на закрытие -6,2% до $50,5/барр.

Рубль к доллару -0,2% до 68,7025, к евро -0,2% до 78,305

Доходность ОФЗ 26212 +5 б.п. до 8,78%

Доходность евробондов Russia42 не изменилась - 5,45%