Ждать ли белорусам снега с морозами на Новый год? 25.12.2018, 16:28

Что обещают прогнозы синоптиков и народные приметы.

Первый месяц зимы отметился небольшими морозами и оттепелями, пишет kp.by. Изменится ли погода в январе и что нам ждать на новогодние праздники? Судя по данным сайта gismeteo.by, в Минске днем 31 декабря будет около 0 градусов и небольшой снег, в новогоднюю ночь похолодает до -3, а новый год начнется с небольших морозов - днем 1 и 2 января на столбике термометра будет -3. После этого нам, похоже, придется несколько дней ходить по лужам – в предрождественские дни днем обещают оттепель до +2…+3 градусов. А вот ближе к середине месяца, по предварительным данным, могут ударить морозы до -18.

Прогноз погоды на сайте accuweather.com (в понедельник, 24 декабря) отличался: здесь обещают в Минске днем 31 декабря -2 градуса, ночью -6, днем 1 января -3 с небольшим снегом. В первую неделю января – небольшие морозы в дневные часы около -2 градусов. А вот данных по сильным похолоданиям здесь пока нет, только к концу месяца, возможно, столбик термометра опустится до -8. Впрочем, долгосрочные прогнозы не отличаются высокой точностью и еще могут меняться.

По словам этнолога Елены Довнар-Запольской, трескучих морозов и сильных снегопадов в ближайшее время вряд ли стоит ждать.

- Чтобы определить, будет ли в ближайшие дни похолодание, можно понаблюдать за птицами: если они летают высоко, то это к морозам, а если низко - то к потеплению, - говорит Елена Михайловна. – Вспомните, какая была погода 25 декабря. В народе говорят: «Калi польскiя Каляды трышчаць, то нашы плюшчаць». Это значит, что если на католическое Рождество будет мороз, то на православное стоит ждать оттепель. Что касается новогодней ночи, то, скорее всего, мы встретим ее без сильных холодов и сугробов.

Есть еще одна примета: если на православное Рождество будет оттепель – это обещает раннюю весну, а если сугробы – то считается, что год будет благоприятным во всех отношениях.