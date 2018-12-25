У границ Латвии заметили российский разведывательный самолет 25.12.2018, 16:39

Военные корабли и самолеты РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии.

Патрульные самолеты НАТО заметили у латвийской границы российский разведывательный самолет.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщают национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

"25 декабря патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у границы Латвии самолет Ил-20 ВВС России", - говорится в сообщении.

Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии.

При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.