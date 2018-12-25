Епископ Олег Буткевич принес рождественские подарки в витебский роддом 25.12.2018, 16:45

Фото: tut.by

Он поздравил молодых матерей с праздником Рождества Христова и наступающим Новым годом.

Католический епископ Витебский Олег Буткевич 12 декабря, канун Рождества Христова, посетил областной родильный дом в Витебской и поздравил матерей и врачей с праздниками, пишет сайт krynica.info.

По приглашению главного врача Елены Леонович к женщинам пришли епископ Витебской епархии Олег Буткевич, заместитель директора благотворительного фонда «Открытые сердца» Иван Пузанов, волонтер фонда Ольга Черкасова, сотрудница Caritas Витебской епархии с. Дарья Голубкова.

Епископ Олег поздравил молодых матерей с рождением детей, а также с наступающим праздником Рождества Христова и Новым годом, благословил младенцев и вручив подарки, подготовленные совместно фондом «Открытые сердца» и Caritas Витебской епархии.